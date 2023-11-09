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9 ноября, 10:43

В России создают сельскохозяйственную систему "свой-чужой" по удалению сорняков

В Самарском университете создают сельскохозяйственную систему "свой-чужой"

В России появится новая система "свой-чужой", которая позволит выявлять сорняки и уничтожать их. Уникальную разработку из гиперспектрометра и специальной нейронной сети представили учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. Результаты исследования опубликованы в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Там отмечается, что сорняки очень быстро развиваются и появляются раньше культурных растений, мешая их развитию. Сорняки отбирают свет, воду и питательные вещества. Кроме того, в статье указано, что вредоносные растения могут распространять болезни и затруднять уборку, что чревато маленьким урожаем.

"Мы получили систему, которая сможет решать целый ряд прикладных задач, в первую очередь в рамках точного земледелия. Гиперспектральная камера, разработанная в нашем университете, формирует 150 спектральных каналов. Анализировать простыми методами этот массив информации получается не всегда, поэтому ключевым результатом работы стало создание нейросети, умеющей распознавать три вида растений", подчеркнул профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.

Разработка самарских учёных позволит сэкономить несколько сотен рублей на каждый обработанный гектар и удешевить процессы в сельском хозяйстве. Кроме того, по словам учёных, новую систему можно будет использовать в качестве основы систем технического зрения для беспилотных сельскохозяйственных машин.

Биолог сравнил мискантус, который начали внедрять в с/х России, с борщевиком

Биолог сравнил мискантус, который начали внедрять в с/х России, с борщевиком

А ранее Лайф писал, что в сельском хозяйстве России внедряется новая культура — мискантус. По предварительным данным, с одного гектара плантаций мискантуса можно получать до четырёх тонн целлюлозы, используемой в разных отраслях промышленности. Мискантус, по словам учёных, поможет получать целлюлозу в том объёме, который необходим для производства углеродного волокна. Вещество активно используют в отрасли авиастроения.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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