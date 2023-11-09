В России создают сельскохозяйственную систему "свой-чужой" по удалению сорняков

В России появится новая система "свой-чужой", которая позволит выявлять сорняки и уничтожать их. Уникальную разработку из гиперспектрометра и специальной нейронной сети представили учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. Результаты исследования опубликованы в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Там отмечается, что сорняки очень быстро развиваются и появляются раньше культурных растений, мешая их развитию. Сорняки отбирают свет, воду и питательные вещества. Кроме того, в статье указано, что вредоносные растения могут распространять болезни и затруднять уборку, что чревато маленьким урожаем.

"Мы получили систему, которая сможет решать целый ряд прикладных задач, в первую очередь в рамках точного земледелия. Гиперспектральная камера, разработанная в нашем университете, формирует 150 спектральных каналов. Анализировать простыми методами этот массив информации получается не всегда, поэтому ключевым результатом работы стало создание нейросети, умеющей распознавать три вида растений", — подчеркнул профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.