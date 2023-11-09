В России создают сельскохозяйственную систему "свой-чужой" по удалению сорняков
В Самарском университете создают сельскохозяйственную систему "свой-чужой"
В России появится новая система "свой-чужой", которая позволит выявлять сорняки и уничтожать их. Уникальную разработку из гиперспектрометра и специальной нейронной сети представили учёные из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. Результаты исследования опубликованы в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
Там отмечается, что сорняки очень быстро развиваются и появляются раньше культурных растений, мешая их развитию. Сорняки отбирают свет, воду и питательные вещества. Кроме того, в статье указано, что вредоносные растения могут распространять болезни и затруднять уборку, что чревато маленьким урожаем.
"Мы получили систему, которая сможет решать целый ряд прикладных задач, в первую очередь в рамках точного земледелия. Гиперспектральная камера, разработанная в нашем университете, формирует 150 спектральных каналов. Анализировать простыми методами этот массив информации получается не всегда, поэтому ключевым результатом работы стало создание нейросети, умеющей распознавать три вида растений", — подчеркнул профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.
Разработка самарских учёных позволит сэкономить несколько сотен рублей на каждый обработанный гектар и удешевить процессы в сельском хозяйстве. Кроме того, по словам учёных, новую систему можно будет использовать в качестве основы систем технического зрения для беспилотных сельскохозяйственных машин.
А ранее Лайф писал, что в сельском хозяйстве России внедряется новая культура — мискантус. По предварительным данным, с одного гектара плантаций мискантуса можно получать до четырёх тонн целлюлозы, используемой в разных отраслях промышленности. Мискантус, по словам учёных, поможет получать целлюлозу в том объёме, который необходим для производства углеродного волокна. Вещество активно используют в отрасли авиастроения.
ТАСС / Александр Полегенько