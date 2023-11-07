Учёный назвал отрасли, где не обойтись без целлюлозы из российского мискантуса

Внедрение в России мискантуса поможет получать целлюлозу в том объёме, который необходим для производства углеродного волокна, широко используемого в авиастроении. Об этом сообщил "Газете.ru" заместитель по инновационной деятельности Института цитологии и генетики СО РАН Пётр Куценогий.

"Целлюлоза — это базовое сырьё, как сталь или уголь, которое можно использовать в различных областях. В частности, мы можем выжечь из целлюлозы кислород и водород, тогда у нас останется углеродное волокно. Из него уже можно сделать, например, крыло самолёта", — пояснил он.

Также целлюлоза необходима для выпуска биоразлагаемого целлофана, картона, бумаги, строительных материалов, биотоплива и так далее, продолжил эксперт. Он напомнил, что санкции не дают закупать этот материал, который за рубежом производится из бамбука или хлопка. Но вопрос можно решить благодаря мискантусу.

Специалист добавил, что плантация этого растения появилась в Подмосковье в 2020 году, в планах запустить ещё две. По его словам, из 10 тонн урожая можно выработать около 40% целлюлозы.