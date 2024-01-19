Трихолог объяснила, почему ни в коем случае нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Забота о волосах — это не только своевременное мытьё головы и использование уходовых средств, но ещё и правильное высушивание, рассказала трихолог Наталия Жовтан в беседе с Лайфом.

Самым щадящим способом эксперт назвала естественную сушку, однако и фен, выставленный на невысокую температуру с малыми оборотами, может быть безопасным. При этом сон с мокрой головой утром может преподнести не самые приятные сюрпризы: привести к сложностям в расчёсывании и укладке, а также повлиять на качество волос.

Привычка спать с мокрыми волосами может стать причиной ломкости и хрупкости волос. Трихолог Наталия Жовтан

При этом информацию о том, что сон с мокрой головой может привести к появлению грибка, она назвала преувеличенной, однако всё же порекомендовала от такой привычки избавиться.

"Дрожжеподобный грибок Malassezia обнаруживается на поверхности кожи головы и у здоровых лиц. Влажная среда может приводить к активному размножению этого грибка при предрасположенности или уже имеющихся проблемах с кожей головы", — рассказала собеседница Лайфа.

По её словам, это проявляется покраснением, зудом и шелушением в виде округлых бляшек, которые могут быть не только на волосистой части головы, но и в заушной области, на коже крыльев носа, в области бровей, а у мужчин — в зоне бороды и усов.