Трихолог рассказал, какая наволочка спасёт ваши волосы Трихолог Курская: Шёлковые наволочки спасут волосы от секущихся кончиков 19 января, 08:29 Шёлковые наволочки спасут волосы от секущихся кончиков. Обложка © Unsplash

Считается, что если заменить хлопковые наволочки на шёлковые, то довольно скоро заметно улучшится качество кожи лица и волос. Так ли это, Лайфу рассказала трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская.

У шёлковых наволочек есть ряд преимуществ, о которых знали ещё наши предки. Неслучайно ведь позволить себе такой сон могли только вельможи. Анастасия Курская Трихолог, кандидат медицинских наук

1. Не спутывают волосы. Одна из частых проблем длинноволосых девушек — спутанные к утру косы. Шёлк благодаря гладкой текстуре примерно на 40% снижает трение, ваши волосы как бы скользят по поверхности подушки и не спутываются. Обладатели кудрявых волос тоже оценят эту особенность шёлка.

2. Предохраняют от секущихся кончиков. Если у вас сухие волосы с секущимися кончиками, то сон на шёлковых подушках поможет не усугубить эту особенность. Гладкий и ровный шёлк как бы "приглаживает" кутикулу волоса, а параллельно не даёт волосам сминаться и заламываться.

3. Волосы не электризуются. Шёлк не проводит статическое электричество, поэтому волосы не электризуются. А это значит, что утром вы не будете похожи на "одуванчик". Только помните, что ваши волосы должны быть сухими, потому что с мокрыми или влажными локонами шёлк не очень дружит, предупредила Курская.

4. Помогают удерживать влагу в волосах. Если хлопок впитывает влагу, то шёлк помогает волосам её удерживать. Для сравнения: скорость поглощения влаги у хлопка — 30%, а у шёлка — лишь 11%.

5. Не загрязняют волосы. Помимо того что хлопок или лён впитывают влагу, они ещё активно собирают грязь, которая так или иначе попадает на ткань (это и пыль, и микрочастички кожи, и стайлинговые средства, которыми вы пользовались днём). На шёлке всё это не остаётся, поэтому волосы не загрязняются. Это же касается и кожи лица, особенно если она склонна к высыпаниям.

6. Подходит аллергикам. Шёлк гипоаллергенен и благодаря этому своему качеству имеет естественную устойчивость к пылевым клещам, грибам и плесени. Что очень важно для аллергиков, астматиков и обладателей чувствительной кожи.

А ранее Лайф рассказывал о модном тикток-тренде: людям предлагают мыть голову не чаще раза в месяц, чтобы "тренировать" волосы. Однако, по словам врачей, этот метод чреват неприятными последствиями.

Авторы Андрей Горяничев