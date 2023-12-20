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Трихолог объяснила, почему мы всё это время сушили волосы неправильно

Трихолог Курская: Сушка волос вниз головой увеличит сечение и ломкость

20 декабря, 10:42
<p>Сушка волос вниз головой увеличит сечение и ломкость. Обложка © Unsplash</p>

Сушка волос вниз головой увеличит сечение и ломкость. Обложка © Unsplash

Есть распространённый стереотип, что для придания объёма волосам их стоит сушить, опустив голову вниз. Однако такая практика может привести к нежелательным последствиям, включая ломкость и сечение волос, раздражение кожи. Как же правильно сушить и укладывать, Лайфу рассказала трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская.

Что будет, если сушить волосы вниз головой?

1. Нарушение естественного процесса сушки. Волосы, как и кожа головы, нуждаются в нормальной циркуляции воздуха для естественного высыхания. Сушка волос головой вниз может привести к избыточной секреции кожи головы и перегреву, что негативно скажется на их состоянии.

2. Увеличение ломкости и сечения волос. При сушке волос головой вниз мы создаём дополнительное напряжение на волосы, что может привести к увеличению их ломкости и сечения. Волосы становятся более хрупкими и подверженными вредным воздействиям, таким как пересушивание и обезвоживание.

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3. Повреждение кожи головы. Сушка волос головой вниз также может оказаться вредной для кожи головы. Повышенное напряжение, создаваемое при этом методе, может привести к раздражению, появлению перхоти и даже ухудшению состояния волосяного фолликула, предупреждает трихолог.

4. Увеличение риска для людей с проблемами кожи головы. Люди с проблемами кожи головы, такими как себорейный дерматит или псориаз, могут столкнуться с усилением симптомов при сушке волос головой вниз. Дополнительное напряжение и тепло могут оказать негативное воздействие на состояние кожи головы, усиливая зуд, шелушение и воспаление, говорит Курская.

Как правильно сушить волосы?

Врач советует сразу после мытья головы обернуть волосы полотенцем и промокнуть их. А вот интенсивно растирать, как делают некоторые, не стоит, потому что так вы можете повредить ослабленные волосы. Также не стоит ходить с "тюрбаном" на голове полчаса-час, это тоже приводит к ломкости волос.

После того как вы удалили излишки влаги, дождитесь, когда волосы высохнут, и начните их расчёсывать. При этом лучше отказаться от щётки, взяв деревянный гребень с закруглёнными зубцами. И лишь после этого стоит использовать фен, предпочитая минимальную температуру и термозащитные средства.

Для предотвращения возможных повреждений волос и кожи головы рекомендуется сушить волосы головой вверх или наклонив голову в сторону. Это позволяет сократить напряжение на волосы и кожу, а также обеспечивает более естественный процесс сушки

Анастасия Курская

Трихолог, кандидат медицинских наук

<p>Для предотвращения возможных повреждений волос и кожи головы рекомендуется сушить волосы головой вверх или наклонив голову в сторону. Это позволяет сократить напряжение на волосы и кожу, а также обеспечивает более естественный процесс сушки</p>
<p>Для предотвращения возможных повреждений волос и кожи головы рекомендуется сушить волосы головой вверх или наклонив голову в сторону. Это позволяет сократить напряжение на волосы и кожу, а также обеспечивает более естественный процесс сушки</p>

"К слову, некоторые сушат волосы феном, также опустив голову вниз. Открою секрет: вы получите такой же эффект, держа голову ровно, если будете располагать струю воздуха ближе к корням волос", добавила Курская.

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А ранее Лайф рассказывал о модном тикток-тренде: людям предлагают мыть голову не чаще раза в месяц, чтобы "тренировать" волосы. Однако, по словам врачей, этот метод чреват неприятными последствиями.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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