Трихолог рассказала, когда ни в коем случае нельзя расчёсывать волосы
Трихолог Егорова: Не нужно расчёсывать мокрые волосы
Волосы могут растягиваться и повреждаться на структурном уровне при любом внешнем воздействии. Поэтому при расчёсывании необходимо соблюдать ряд правил, рассказала трихолог Татьяна Егорова.
"После мытья головы мокрые волосы мы никогда не расчёсываем", — посоветовала Егорова в беседе с РИА "ФедералПресс".
Она добавила, что чешуйки кутикул у сухих волос плотно прилегают друг к другу, защищая стержни от повреждений. А у мокрых волос чешуйки раскрываются, что делает пряди более ломкими. Если волосы кудрявые, нужно использовать специальные расчёски или гребни с редкими зубьями, порекомендовала трихолог. Вьющиеся же волосы следует расчёсывать при нанесении маски или кондиционера, так как при наличии увлажняющих средств с прядями легче взаимодействовать.
Ранее Лайф рассказывал о модном тренде: людям предлагают мыть голову не чаще раза в месяц, чтобы "тренировать" волосы. Однако, по словам врачей, этот метод чреват неприятными последствиями.
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