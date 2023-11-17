Трихолог рассказала, когда ни в коем случае нельзя расчёсывать волосы

Она добавила, что чешуйки кутикул у сухих волос плотно прилегают друг к другу, защищая стержни от повреждений. А у мокрых волос чешуйки раскрываются, что делает пряди более ломкими. Если волосы кудрявые, нужно использовать специальные расчёски или гребни с редкими зубьями, порекомендовала трихолог. Вьющиеся же волосы следует расчёсывать при нанесении маски или кондиционера, так как при наличии увлажняющих средств с прядями легче взаимодействовать.