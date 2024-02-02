Врач предупредила о вреде сна в обнимку с плюшевым мишкой

Привычка спать с мягкой игрушкой в кровати может нанести вред ребёнку. Как именно, рассказала руководитель подмосковного Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

"Любимая игрушка часто сопровождает ребёнка на улице, в поликлинике, падает на пол в магазине и в песочницу на детской площадке, тем самым собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевого клеща. Сон в обнимку с плюшевым мишкой может приводить к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам", — подчеркнула специалист.

По словам Наумовой, ребёнок может заразиться ОРВИ, так как игрушка часто находится рядом с лицом и ртом. Также дети не застрахованы от вируса контагиозного моллюска и пиодермии. Медик объяснила, что игрушки нужно всегда чистить, стирать и дезинфицировать, в том числе после прогулки или посещения поликлиники.

Наумова добавила, что при покупке плюшевой игрушки важно отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов и с коротким ворсом, а лучше вообще без него. При этом наполнители, красители и декоративные детали должны соответствовать стандартам качества. Доктор предупредила, чтобы родственники не дарили детям игрушки "ядовитых" цветов, потому как в некоторых красителях используются вредные для ребёнка свинец и кадмий.