"Монополия" и пазлы: Названы игры и игрушки, влияющие на психику детей

Детские игры, например "Монополия", могут негативно влиять на неокрепшую психику, формируя мировоззрение ребятишек и меняя их поведение. Также нужно обратить пристальное внимание на пазлы. Так прокомментировал НСН инициативу "Роскачества" о введении критериев для психолого-педагогической экспертизы игрушек первый зампред Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

"К игрушкам и характеру самих игр должно быть очень пристальное внимание. Потому что, даже когда дети играют в "Монополию", это вроде полезный момент — думать... Но, с другой стороны, игра завязана на том, что кто-то разорился, кто-то обогатился… <...> Что касается пазлов — важно, что именно ребёнок собирает. Одно дело, когда он собирает страшную картинку. Или картинку из "Ивана Царевича и Серого волка", — сказал он, добавив, что есть смысл сделать игрушки по нашим мультфильмам.

По его мнению, психологам также стоит определить, в каком возрасте ребёнку уже можно играть в "войнушку" и подобные игры. Дело в том, что существуют технологии программирования ребёнка. Например, модные на Западе гендерные идеи закладываются именно в игрушках, когда невозможно понять, мальчик это или девочка.