В День русского кваса раскрыта правда об этом кладезе витаминов Диетолог Мухина: Диабетикам лучше не употреблять квас 17 июня, 11:55 Диабетикам лучше не употреблять квас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Квас — ферментированный напиток, который не только приятен на вкус, но и обладает целым рядом полезных свойств для организма. Сегодня, 17 июня, как раз отмечается День русского кваса, поэтому Life.ru попросил врача-диетолога Марият Мухину рассказать подробнее об этом кладезе витаминов.

Квас оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему: ферментация, происходящая при производстве напитка, способствует улучшению пищеварения и обогащению пищи полезными микроорганизмами. Также в квасе содержатся дружественные кишечные бактерии, которые могут улучшить состав кишечной флоры и повысить её защитные функции. Марият Мухина Врач-диетолог

Квас содержит витамины группы В, витамин С, калий, магний, железо и другие полезные элементы, которые могут помочь поддержать общее здоровье организма. Помимо того, регулярное употребление этого напитка может способствовать укреплению иммунитета.

В целом квас является довольно безопасным напитком и не вызывает аллергии у большинства людей. Однако употреблять его с осторожностью стоит тем, у кого есть непереносимость гистамина и глютена — составляющих кваса. Также лучше отказать себе в кружечке диабетикам, поскольку в некоторых видах кваса может быть много сахара. Противопоказан он людям с проблемами пищеварения и кишечника, поскольку квас может вызывать дискомфорт или ухудшать симптомы.

Рецепт кваса из крапивы

Для приготовления потребуются: трёхлитровая банка;

свежая молодая крапива, чтобы заполнить 2/3 банки;

три столовые ложки мёда (можно добавить больше, если любите послаще);

немного менее трёх литров горячей кипячёной воды.

Шаг 1: промываем крапиву, разрываем на листочки (конечно, в перчатках) и укладываем в чистую стерилизованную банку. Растворяем мёд в кипячёной воде и заливаем крапиву. Марият Мухина также рекомендует добавить 8–10 ягод домашней клубники для аромата.

промываем крапиву, разрываем на листочки (конечно, в перчатках) и укладываем в чистую стерилизованную банку. Растворяем мёд в кипячёной воде и заливаем крапиву. Марият Мухина также рекомендует добавить 8–10 ягод домашней клубники для аромата. Шаг 2: плотно закрываем крышкой и оставляем на ферментацию при комнатной температуре на 2–3 суток, время от времени помешивая.

плотно закрываем крышкой и оставляем на ферментацию при комнатной температуре на 2–3 суток, время от времени помешивая. Шаг 3: Процеживаем и наслаждаемся вкусом и пользой, потому что этот ферментированный напиток оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему.

При всех своих достоинствах квас оказался не лучшим напитком для детей. Так, его не стоит давать детям до 3–5 лет: много сладкого и пузырьки газа могут вызвать вздутие и боли в животе.