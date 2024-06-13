Диетолог назвала бодрящие напитки для тех, кто терпеть не может кофе

Многие люди, которым тяжело просыпаться по утрам, не любят пить кофе, чтобы взбодриться. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию Марина Макиша рассказала РИА "ФедералПресс", что можно ввести в рацион, чтобы зарядиться энергией.

По её словам, вместо кофе можно употреблять те продукты, в которых также содержится кофеин. Это могут быть разные виды чая и какао. Последнее содержит теобромин, который является мягкой формой кофеина, способствующей притоку энергии.

Ещё один вариант взбодриться — напитки, в состав которых входят различные травы. Например, элеутерококк даст стимулирующий или бодрящий эффект. Подобным действием обладает и женьшень.