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13 июня, 15:21

Диетолог назвала бодрящие напитки для тех, кто терпеть не может кофе

Диетолог Макиша: Женьшень обладает бодрящим эффектом

Многие люди, которым тяжело просыпаться по утрам, не любят пить кофе, чтобы взбодриться. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию Марина Макиша рассказала РИА "ФедералПресс", что можно ввести в рацион, чтобы зарядиться энергией.

По её словам, вместо кофе можно употреблять те продукты, в которых также содержится кофеин. Это могут быть разные виды чая и какао. Последнее содержит теобромин, который является мягкой формой кофеина, способствующей притоку энергии.

Ещё один вариант взбодриться — напитки, в состав которых входят различные травы. Например, элеутерококк даст стимулирующий или бодрящий эффект. Подобным действием обладает и женьшень.

Врач перечислила продукты, которые бодрят не хуже кофе
Врач перечислила продукты, которые бодрят не хуже кофе

И всё-таки для большинства из нас кофе — ежедневная волшебная палочка-выручалочка, помогающая проснуться утром. А что будет, если пить этот напиток каждый день? Об этом читайте на Life.ru.

Обложка ©

Freepik.com / jcomp

Александра Вишнякова
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