Диетолог назвала бодрящие напитки для тех, кто терпеть не может кофе
Диетолог Макиша: Женьшень обладает бодрящим эффектом
Многие люди, которым тяжело просыпаться по утрам, не любят пить кофе, чтобы взбодриться. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию Марина Макиша рассказала РИА "ФедералПресс", что можно ввести в рацион, чтобы зарядиться энергией.
По её словам, вместо кофе можно употреблять те продукты, в которых также содержится кофеин. Это могут быть разные виды чая и какао. Последнее содержит теобромин, который является мягкой формой кофеина, способствующей притоку энергии.
Ещё один вариант взбодриться — напитки, в состав которых входят различные травы. Например, элеутерококк даст стимулирующий или бодрящий эффект. Подобным действием обладает и женьшень.
И всё-таки для большинства из нас кофе — ежедневная волшебная палочка-выручалочка, помогающая проснуться утром. А что будет, если пить этот напиток каждый день? Об этом читайте на Life.ru.