Что будет, если пить кофе каждый день – неожиданные выводы нутрициолога Нутрициолог Шаповалова: Чашка кофе содержит заметное количество клетчатки 12 июня, 09:32 Чашка кофе содержит заметное количество клетчатки. Обложка © Freepik.com

Для большинства из нас кофе — ежедневная волшебная палочка-выручалочка, помогающая проснуться утром. Если пить этот напиток каждый день, можно — нет, не получить вред, а даже увидеть пользу для организма. Первый плюс — это разнообразие нашей микробиоты. Об этом Life.ru рассказала нутрициолог Екатерина Шаповалова.

В кофе высоки уровни антиоксидантов полифенолов, которые благотворны, поскольку подкармливают нашу желудочно-кишечную микрофлору. Очень приятно, что обжарка кофе их не убивает: в большинстве случаев содержание полифенолов и их антиоксидантное действие даже усиливается. Екатерина Шаповалова Нутрициолог

Полифенолы не единственный благотворно действующий компонент: чашка кофе содержит заметное количество клетчатки — около полуграмма. Поэтому выпивая несколько чашек в день, вы получаете примерно столько же клетчатки, как из небольшого банана.

Микробы, живущие у нас в кишечнике, ферментируют клетчатку, и она превращается в полезные для здоровья короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют процветанию других благотворных бактериальных культур нашего желудочно-кишечного тракта. Так что благодаря клетчатке и полифенолам кофе утром будит не только нас, но и живущие внутри нас микробы.

Рекомендации органов здравоохранения западных стран говорят о том, что можно употреблять без вреда для себя до 400 миллиграммов кофеина в день (четыре чашки растворимого кофе или три чашки фильтрованного). Это количество считается безопасным, и большинство здоровых взрослых людей может получать такую дозу ежедневно без каких-либо негативных последствий. Что касается детей и подростков, то Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов утверждает, что для детей максимальная безвредная доза составляет три миллиграмма на килограмм веса. Значит, 14-летний подросток, весящий 50 килограммов, может без вреда потреблять 150 миллиграммов кофеина в день, или одну чашку фильтрованного кофе.

Шаповалова призвала также помнить, что количество кофеина в чашке кофе сильно варьируется. Оно зависит от типа бобов, сорта кофе, обжарки (в более светлых кофеина больше) и размера порции, а также от бариста. В фильтрованном кофе примерно 140 миллиграммов на порцию, в кружке растворимого — примерно 80–100 миллиграммов, а в чашечке эспрессо концентрация варьируется больше всего: от 40 до 200 миллиграммов.

Кстати, в мире произошёл скачок цен на кофе — всё из-за засухи во Вьетнаме, который является второй страной в мире по объёму производства кофейных зёрен после Бразилии. О том, отразится ли это на российских кофеманах, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев