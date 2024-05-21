Врач перечислила продукты, которые бодрят не хуже кофе

Повысить тонус и работоспособность помогает не только кофе — есть и другие продукты, оказывающие аналогичный эффект. И первыми в этом списке будут фрукты, рассказала эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

"Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо — нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии", — объяснила специалист интернет-изданию Regions.

Ещё одним продуктом, восстанавливающим силы, являются жирные сорта рыбы. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в ней, избавляют от усталости и стимулируют работу головного мозга. А вот мясо, по словам эндокринолога, нужно выбирать нежирное, лучше курицу или индейку: в таком случае драгоценная энергия не будет тратиться на переваривание пищи, наоборот, перекус придаст вам сил.

Врач также рекомендовала не забывать про овощи, в которых содержится много клетчатки, витаминов и минералов, и бобовые — ценный источник магния и калия. Что касается выпечки, важно употреблять именно цельнозерновые продукты: они способны длительное время обеспечивать организм энергией.

Кроме того, быстро восстановить силы поможет тёмный шоколад — благодаря антиоксидантам, содержащимся в какао-бобах. Следует, однако, помнить, что это высококалорийный продукт, и не увлекаться им сверх меры, заключила врач.