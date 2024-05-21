Врач перечислила продукты, которые бодрят не хуже кофе
Эндокринолог Калошина: Фрукты, жирная рыба и тёмный шоколад могут заменить кофе
Повысить тонус и работоспособность помогает не только кофе — есть и другие продукты, оказывающие аналогичный эффект. И первыми в этом списке будут фрукты, рассказала эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
"Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо — нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии", — объяснила специалист интернет-изданию Regions.
Ещё одним продуктом, восстанавливающим силы, являются жирные сорта рыбы. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в ней, избавляют от усталости и стимулируют работу головного мозга. А вот мясо, по словам эндокринолога, нужно выбирать нежирное, лучше курицу или индейку: в таком случае драгоценная энергия не будет тратиться на переваривание пищи, наоборот, перекус придаст вам сил.
Врач также рекомендовала не забывать про овощи, в которых содержится много клетчатки, витаминов и минералов, и бобовые — ценный источник магния и калия. Что касается выпечки, важно употреблять именно цельнозерновые продукты: они способны длительное время обеспечивать организм энергией.
Кроме того, быстро восстановить силы поможет тёмный шоколад — благодаря антиоксидантам, содержащимся в какао-бобах. Следует, однако, помнить, что это высококалорийный продукт, и не увлекаться им сверх меры, заключила врач.
А ранее нутрициолог перечислила продукты, о которых стоит забыть в пожилом возрасте. Так, жирная пища — свинина, баранина, жирная говядина — плохо влияет на суставы и создаёт риск развития подагры, а кофе, чёрный чай, какао и шоколад способствуют нарушению желчеоттока и негативно действуют на нервную систему.
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