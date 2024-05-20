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Названы продукты, о которых стоит забыть пожилым

Нутрициолог Семаева: Пожилым стоит заменить соль на пряные приправы и травы

20 мая, 10:44
Часто питание пожилых людей не обеспечивает достаточный уровень необходимых веществ, что приводит к дефициту микроэлементов. Обложка © Freepik.com / gpointstudio

Часто питание пожилых людей не обеспечивает достаточный уровень необходимых веществ, что приводит к дефициту микроэлементов. Обложка © Freepik.com / gpointstudio

Пожилой возраст — время заботы о детях и внуках, передачи знаний и удовольствия от социальной реализации. Секрет здоровья и долголетия внутри: в нормализации питания, сохранении баланса и умении справляться со стрессом. При этом, согласно исследованиям, питание пожилых людей не обеспечивает достаточный уровень необходимых веществ, что приводит к дефициту микроэлементов и риску развития дегенеративных заболеваний. О том, как "стареть здорово и красиво", Life.ru рассказала нутрициолог Ирина Семаева.

Эксперт назвала продукты, которые только приблизят старость и о которых стоит забыть в пожилом возрасте:

  • Жирная пища: свинина, баранина, жирная говядина. Она плохо влияет на суставы, а также создаёт риск развития подагры.
  • Острые, жареные и копчёные блюда, консервы. В них содержится большое количество канцерогенов, способствующих возникновению раковых клеток.
  • Соль. Стоит ограничить её количество из-за свойства препятствовать выведению жидкости из организма.
  • Кофе, чёрный чай, какао, шоколад. Они способствуют нарушению желчеоттока и плохо влияют на нервную систему.
  • Алкоголь. Систематическое употребление алкогольных напитков повышает вероятность развития новообразований и раковых клеток.
  • Сладости, газированная вода, выпечка. Способствуют накоплению жира, в котором эстрогены могут храниться длительное время. Это может приводить к развитию кист, миом.
  • Белый рис, манная каша. Обладают высоким гликемическим индексом, а значит, способствуют развитию инсулинорезистентности.
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Хурма, банан, дыня, сладкие груши при употреблении более 1 штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения холестерина.

Ирина Семаева

Нутрициолог

Хурма, банан, дыня, сладкие груши при употреблении более 1 штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения холестерина.
Хурма, банан, дыня, сладкие груши при употреблении более 1 штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения холестерина.

Однако этим продуктам есть прекрасная вкусная замена. На что стоит сделать упор в пожилом возрасте?

  • Продукты, богатые кальцием: тыквенные семечки, кунжут, зелень, фасоль.
  • Продукты с повышенным содержанием жирных кислот омега-3: льняное масло, красная рыба, льняные семечки. Они способствуют гормональной регуляции.
  • Отруби — продукт с повышенным содержанием витамина В и клетчатки.
  • Пряные приправы и травы для замены соли.
  • Продукты с витаминами и микроэлементами: яркоокрашенные овощи, ягоды и фрукты.
  • Продукты, содержащие магний: кешью, салат, ламинария.
  • Продукты с витамином Е: авокадо, зелёный горошек, фасоль, картофель, печень рыбы.
  • Лук, чеснок. Повышают иммунитет, снижают артериальное давление и сахар в крови.
  • Продукты с повышенным содержанием соли калия: бананы, курага, мандарины, апельсины, шиповник. Укрепляют сердечную мышцу и нервную систему.
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Кстати, пожилым людям следует регулярно употреблять мясо для сохранения мышечной массы, но только если у них нет диабета и болезней сердца и почек. Однако даже диетическое мясо пенсионерам необходимо употреблять с осторожностью: не более одной порции в день в 100 граммов. Подробнее о мясном рационе пожилых людей читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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