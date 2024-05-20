Названы продукты, о которых стоит забыть пожилым Нутрициолог Семаева: Пожилым стоит заменить соль на пряные приправы и травы 20 мая, 10:44 Часто питание пожилых людей не обеспечивает достаточный уровень необходимых веществ, что приводит к дефициту микроэлементов. Обложка © Freepik.com / gpointstudio

Пожилой возраст — время заботы о детях и внуках, передачи знаний и удовольствия от социальной реализации. Секрет здоровья и долголетия внутри: в нормализации питания, сохранении баланса и умении справляться со стрессом. При этом, согласно исследованиям, питание пожилых людей не обеспечивает достаточный уровень необходимых веществ, что приводит к дефициту микроэлементов и риску развития дегенеративных заболеваний. О том, как "стареть здорово и красиво", Life.ru рассказала нутрициолог Ирина Семаева.

Эксперт назвала продукты, которые только приблизят старость и о которых стоит забыть в пожилом возрасте:

Жирная пища: свинина, баранина, жирная говядина. Она плохо влияет на суставы, а также создаёт риск развития подагры.

Острые, жареные и копчёные блюда, консервы. В них содержится большое количество канцерогенов, способствующих возникновению раковых клеток.

Соль. Стоит ограничить её количество из-за свойства препятствовать выведению жидкости из организма.

Кофе, чёрный чай, какао, шоколад. Они способствуют нарушению желчеоттока и плохо влияют на нервную систему.

Алкоголь. Систематическое употребление алкогольных напитков повышает вероятность развития новообразований и раковых клеток.

Сладости, газированная вода, выпечка. Способствуют накоплению жира, в котором эстрогены могут храниться длительное время. Это может приводить к развитию кист, миом.

Белый рис, манная каша. Обладают высоким гликемическим индексом, а значит, способствуют развитию инсулинорезистентности.

Хурма, банан, дыня, сладкие груши при употреблении более 1 штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения холестерина. Ирина Семаева Нутрициолог

Однако этим продуктам есть прекрасная вкусная замена. На что стоит сделать упор в пожилом возрасте?

Продукты, богатые кальцием: тыквенные семечки, кунжут, зелень, фасоль.

Продукты с повышенным содержанием жирных кислот омега-3: льняное масло, красная рыба, льняные семечки. Они способствуют гормональной регуляции.

Отруби — продукт с повышенным содержанием витамина В и клетчатки.

Пряные приправы и травы для замены соли.

Продукты с витаминами и микроэлементами: яркоокрашенные овощи, ягоды и фрукты.

Продукты, содержащие магний: кешью, салат, ламинария.

Продукты с витамином Е: авокадо, зелёный горошек, фасоль, картофель, печень рыбы.

Лук, чеснок. Повышают иммунитет, снижают артериальное давление и сахар в крови.

Продукты с повышенным содержанием соли калия: бананы, курага, мандарины, апельсины, шиповник. Укрепляют сердечную мышцу и нервную систему.

Кстати, пожилым людям следует регулярно употреблять мясо для сохранения мышечной массы, но только если у них нет диабета и болезней сердца и почек. Однако даже диетическое мясо пенсионерам необходимо употреблять с осторожностью: не более одной порции в день в 100 граммов. Подробнее о мясном рационе пожилых людей читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев