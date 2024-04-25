Диетолог назвала безопасный вид мяса для пожилых Диетолог Васильева: Пожилым лучше есть индейку, курицу и крольчатину 25 апреля, 11:12 Пожилым лучше есть индейку, курицу и крольчатину. Фото © Freepik/balashmirzabey

Пожилым людям следует регулярно употреблять мясо для сохранения мышечной массы, но только если у них нет диабета и болезней сердца и почек. Однако подойдёт не любой вид мяса, об этом "Газете.RU" рассказала врач-диетолог и терапевт Полина Васильева.

Всё дело в том, что с возрастом замедляется скорость обменных процессов в организме, у пожилых людей значительно снижается физическая активность. Это приводит к снижению потребности в белках, жирах, углеводах. Но, с другой стороны, у пожилых людей уменьшается мышечная масса, возрастает процент жира. В такой ситуации важно потреблять достаточное количество белка, чтобы потеря мышечной массы не была стремительной.

"Оптимальный выбор — мясо с низким содержанием жира, то есть диетическое. К диетическому мясу относят индейку, крольчатину, курицу, телятину", — рассказала врач.

Однако даже диетическое мясо пенсионерам необходимо употреблять с осторожностью: не более одной порции в день в 100 граммов, а для способа приготовления лучше выбрать запекание, варку, тушение и приготовление на пару. Кроме того, желательно 2 раза в неделю устраивать дни без мяса.

Для подбора индивидуального рациона с учётом возраста и наличия противопоказаний, а также для улучшения пищевых привычек следует обратиться к лечащему врачу (терапевту, диетологу, гастроэнтерологу).

Недавно другой диетолог рекомендовала сбалансировать рацион тем, кто отказался от глютена, а также предупредила о возможном вреде исключения некоторых продуктов.

Авторы Мирон Сидоров