Есть только то, что хочешь: Диетолог рассказала, кому подойдёт интуитивное питание

Интуитивное питание сильно отличается от других известных диет. Как правильно использовать этот метод похудения и кому он идеально подходит, объяснила диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Интуитивное питание — это действительно интересная стратегия. К такому питанию можно прислушиваться, но интуитивное питание основано на желаниях человека, на его желаниях есть какие-то продукты так часто, как он хочет", — подчеркнула медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

По её словам, если у человека здоровое пищевое поведение, то можно прибегнуть к интуитивному питанию. В противном случае такое поведение приводит к набору лишних килограммов, поэтому не рекомендуется ориентироваться лишь на интуицию, пояснила диетолог. В этой ситуации у человека пока ещё очень мало навыков правильного питания и устоявшихся пищевых привычек.