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9 февраля, 14:24

Есть только то, что хочешь: Диетолог рассказала, кому подойдёт интуитивное питание

Врач Круглова: Интуитивное питание полезно в случае здорового пищевого поведения

Интуитивное питание сильно отличается от других известных диет. Как правильно использовать этот метод похудения и кому он идеально подходит, объяснила диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Интуитивное питание — это действительно интересная стратегия. К такому питанию можно прислушиваться, но интуитивное питание основано на желаниях человека, на его желаниях есть какие-то продукты так часто, как он хочет", — подчеркнула медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

По её словам, если у человека здоровое пищевое поведение, то можно прибегнуть к интуитивному питанию. В противном случае такое поведение приводит к набору лишних килограммов, поэтому не рекомендуется ориентироваться лишь на интуицию, пояснила диетолог. В этой ситуации у человека пока ещё очень мало навыков правильного питания и устоявшихся пищевых привычек.

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А ранее на Life.ru медик назвала скрытую особенность лишнего веса, которая превращает человека в пищевого зомби. По словам специалиста, если раньше способность к накоплению жира пользовалась спросом, то сейчас за едой не нужно охотиться, а потому всё больше людей стало страдать ожирением и становиться магнитом для болезней.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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