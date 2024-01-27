Смертельная тарелка: Нутрициолог предупредила о диетах, которые могут убить
Нутрициолог Башкирова: Любая жёсткая диета может привести к летальному исходу
Многие мужчины и женщины в погоне за идеальной фигурой сидят на изнурительных диетах, не задумываясь о печальных последствиях для организма. Как предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нутрициолог Елена Башкирова, такие ограничения могут привести к летальному исходу.
"Любая диета, если мы её рассматриваем как ограничение чего-то, каких-то продуктов или их количества, может быть опасна для организма. Если мы и не умрём сразу, как минимум может произойти разбалансировка различных систем в нашем организме", — пояснила специалист.
Чтобы избежать пагубных последствий, необходимо сбалансировать диетическую тарелку, чтобы в ней хватало питательных элементов. Специалист пояснила, что весь негативный эффект от диет кроется в том, что человек попросту может не знать, чего ему не хватает и какой элемент в организме в дефиците. Такой накопительный эффект будет негативно сказываться на здоровье, но если соблюдать правила сбалансированной тарелки, то вреда не будет.
Кстати, недавно в Подмосковье 69-летняя пенсионерка чуть не отправилась на тот свет из-за знаменитой калиевой диеты. Пожилая женщина пыталась справиться с проблемами с сердцем и решила составить себе полезный рацион из кураги, рыбы, бобов и отрубей. Когда она обратилась к медикам, у неё были в два раза превышены результаты анализов по "калию", отчего начались судороги в ногах и нарушение сердечного ритма.
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