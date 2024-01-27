Смертельная тарелка: Нутрициолог предупредила о диетах, которые могут убить

Многие мужчины и женщины в погоне за идеальной фигурой сидят на изнурительных диетах, не задумываясь о печальных последствиях для организма. Как предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нутрициолог Елена Башкирова, такие ограничения могут привести к летальному исходу.

"Любая диета, если мы её рассматриваем как ограничение чего-то, каких-то продуктов или их количества, может быть опасна для организма. Если мы и не умрём сразу, как минимум может произойти разбалансировка различных систем в нашем организме", — пояснила специалист.

Чтобы избежать пагубных последствий, необходимо сбалансировать диетическую тарелку, чтобы в ней хватало питательных элементов. Специалист пояснила, что весь негативный эффект от диет кроется в том, что человек попросту может не знать, чего ему не хватает и какой элемент в организме в дефиците. Такой накопительный эффект будет негативно сказываться на здоровье, но если соблюдать правила сбалансированной тарелки, то вреда не будет.