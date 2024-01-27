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27 января, 04:54

Смертельная тарелка: Нутрициолог предупредила о диетах, которые могут убить

Нутрициолог Башкирова: Любая жёсткая диета может привести к летальному исходу

Многие мужчины и женщины в погоне за идеальной фигурой сидят на изнурительных диетах, не задумываясь о печальных последствиях для организма. Как предупредила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нутрициолог Елена Башкирова, такие ограничения могут привести к летальному исходу.

"Любая диета, если мы её рассматриваем как ограничение чего-то, каких-то продуктов или их количества, может быть опасна для организма. Если мы и не умрём сразу, как минимум может произойти разбалансировка различных систем в нашем организме", — пояснила специалист.

Чтобы избежать пагубных последствий, необходимо сбалансировать диетическую тарелку, чтобы в ней хватало питательных элементов. Специалист пояснила, что весь негативный эффект от диет кроется в том, что человек попросту может не знать, чего ему не хватает и какой элемент в организме в дефиците. Такой накопительный эффект будет негативно сказываться на здоровье, но если соблюдать правила сбалансированной тарелки, то вреда не будет.

Врач рассказала, чем полезна "диета Чебурашки"
Врач рассказала, чем полезна "диета Чебурашки"

Кстати, недавно в Подмосковье 69-летняя пенсионерка чуть не отправилась на тот свет из-за знаменитой калиевой диеты. Пожилая женщина пыталась справиться с проблемами с сердцем и решила составить себе полезный рацион из кураги, рыбы, бобов и отрубей. Когда она обратилась к медикам, у неё были в два раза превышены результаты анализов по "калию", отчего начались судороги в ногах и нарушение сердечного ритма.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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