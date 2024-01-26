Регион

Уведомления отключены

26 января, 14:42

Популярная диета чуть не отправила подмосковную пенсионерку на тот свет

Mash: В Подмосковье 69-летняя женщина попала в больницу из-за калиевой диеты

В Подмосковье 69-летняя пенсионерка, которая придерживалась здорового образа жизни, чуть не умерла из-за знаменитой калиевой диеты. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, пожилая женщина пыталась справиться с проблемами с сердцем и решила составить себе полезный рацион из кураги, рыбы, бобов и отрубей. ЗОЖ-меню нашла в Интернете. Когда жительница Подмосковья обратилась к медикам, у неё были в два раза превышены результаты анализов по "калию", отчего начались судороги в ногах и нарушение сердечного ритма.

Пенсионерка попала в Щёлковскую больницу. Благодаря усилиям врачей спустя десять дней женщина пришла в нормальное состояние.

5 самых опасных для здоровья диет — не вздумайте сидеть на них после праздников
5 самых опасных для здоровья диет — не вздумайте сидеть на них после праздников

А ранее Лайф писал, что в Подмосковье спасли мужчину, чуть не умершего от панкреатита из-за энергетиков. Пострадавшему провели лапароскопию и дренирование, что помогло откачать жидкость и гной, возникшие из-за деструктивных изменений в органе.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров