Популярная диета чуть не отправила подмосковную пенсионерку на тот свет
Mash: В Подмосковье 69-летняя женщина попала в больницу из-за калиевой диеты
В Подмосковье 69-летняя пенсионерка, которая придерживалась здорового образа жизни, чуть не умерла из-за знаменитой калиевой диеты. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, пожилая женщина пыталась справиться с проблемами с сердцем и решила составить себе полезный рацион из кураги, рыбы, бобов и отрубей. ЗОЖ-меню нашла в Интернете. Когда жительница Подмосковья обратилась к медикам, у неё были в два раза превышены результаты анализов по "калию", отчего начались судороги в ногах и нарушение сердечного ритма.
Пенсионерка попала в Щёлковскую больницу. Благодаря усилиям врачей спустя десять дней женщина пришла в нормальное состояние.
А ранее Лайф писал, что в Подмосковье спасли мужчину, чуть не умершего от панкреатита из-за энергетиков. Пострадавшему провели лапароскопию и дренирование, что помогло откачать жидкость и гной, возникшие из-за деструктивных изменений в органе.
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