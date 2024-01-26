Популярная диета чуть не отправила подмосковную пенсионерку на тот свет

В Подмосковье 69-летняя пенсионерка, которая придерживалась здорового образа жизни, чуть не умерла из-за знаменитой калиевой диеты. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, пожилая женщина пыталась справиться с проблемами с сердцем и решила составить себе полезный рацион из кураги, рыбы, бобов и отрубей. ЗОЖ-меню нашла в Интернете. Когда жительница Подмосковья обратилась к медикам, у неё были в два раза превышены результаты анализов по "калию", отчего начались судороги в ногах и нарушение сердечного ритма.

Пенсионерка попала в Щёлковскую больницу. Благодаря усилиям врачей спустя десять дней женщина пришла в нормальное состояние.