5 самых опасных для здоровья диет — не вздумайте сидеть на них после праздников

Иногда лучше остаться с лишними килограммами, набранными за пару праздничных недель, нежели лишиться здоровья вовсе. Согласно результатам проведённого учёными эксперимента, диеты после обжорства и частого распития алкоголя могут нанести непоправимый урон здоровью.

Исследователи провели опыты на мышах и вынесли вердикт: после праздников лучше в первое время продолжать питаться так же, как на них. Переходить на ограничения в еде нужно не сразу. Иначе проблем с желудочно-кишечным трактом, мочеполовой, иммунной системами не избежать. Быстрое снижение веса, по словам эндокринологов, — всегда стресс. Итак, какими самыми губительными диетами для организма нельзя себя мучить?

Белковая диета приведёт к камням в желчном пузыре

5 самых опасных для организма диет — почему важно не есть много белка? Фото © Shutterstock

Диета, которая, пожалуй, чаще всего оказывается на слуху у россиян, — белковая (или протеиновая). Её результатами козыряют многие звёзды спорта и шоу-бизнеса. Суть в ограничении приёма жиров и углеводов. Однако врачи советуют подходить к этому индивидуально. Ведь злоупотребление белковыми продуктами может повысить уровень мочевой кислоты. И тогда через несколько месяцев той же диеты Дюкана, к примеру, у некоторых возникают проблемы с желчным пузырём.

Веганство приводит к высокому холестерину

При вегетарианской диете можно употреблять рыбу, молоко, а вот в веганстве дела обстоят гораздо строже. Оно предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения. С точки зрения медицины этот тип питания очень опасен тем, что не только может вызвать дефицит железа или витамина В12, но и переизбыток холестерина в организме. При нехватке В12 печень начинает вырабатывать его сама. А всё потому, что он необходим для выработки половых, надпочечных гормонов, работы головного мозга. Ну и, конечно, мы с вами знаем, что холестериновые бляшки ведут к развитию инфарктов и инсультов.

Сядете на джусинг, обзаведётесь дисбиозом

С какими модными диетами стоит быть осторожными, потому что они портят организм: 5 примеров. Фото © Shutterstock

Модная в последнее время так называемая питьевая диета (или джусинг) весьма эффективна для похудения. Однако и у неё есть риски. Во время диеты люди пьют только свежевыжатые соки из фруктов и овощей, а также едят жидкие супы, протёртые до состояния пюре. Соль, сахар, другие добавки исключены. Однако углеводы быстро утилизируются, а белок организму взять неоткуда. К тому же натуральные соки прожигают желудок. Это может привести к дисбиозу, от которого потом трудно будет избавиться. Кроме того, взрослому организму важно получать непротёртую пищу для правильной перистальтики и выработки ферментов.

Похудание во сне, или Диета "Спящая красавица"

Недавно появилась мода худеть во сне. Называется такая диета "Спящая красавица". Это когда, невзирая на голод, всё равно надо лечь спать. Попытаться заснуть на самом деле очень сложно, и зачастую практикующие данную диету люди принимают снотворное. Понятное дело, что постоянный приём медикаментов пагубно влияет на организм, в том числе на выработку гормонов, и не оказывает на здоровье никакого положительного влияния.

Самая опасная — лимонадная — диета

5 опасных для здоровья диет, которые убьют ваш организм быстрее, чем вы похудеете. Фото © Shutterstock