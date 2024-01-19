Мода СССР: повторяем образы самых стильных женщин из советских фильмов

В мире индустрии моды постоянно происходят перемены, как правило, тенденции идут по цикличному графику. Нередко за основу берутся образы актрис старого кино, в том числе и советского. Но есть наряды, исчерпывающие свой потенциал со временем, а есть и те, что превращаются в бессмертные примеры стиля. В кого из актрис СССР можно перевоплотиться сегодня и прослыть иконой стиля?

1. Лариса Гузеева в фильме "Мария Магдалина"

Как героини фильмов СССР вдохновляли мировых модельеров и что можно из времён Союза носить сейчас. Кадр © "Мария Магдалина". Режиссёр Геннадий Воронин, сценарист Геннадий Воронин / Kinopoisk.ru

Лариса Гузеева в фильме "Мария Магдалина" предстаёт перед нами в образе невероятно стильной девушки, которая ведёт распутный образ жизни. Но выглядит до жути привлекательно, почти как Джулия Робертс из "Красотки". Шёлковые короткие платья с глубоким декольте придают героине молоденькой Гузеевой загадочность и подчёркивают женственность. Кокетливый широкий пояс акцентирует внимание на талии актрисы, а украшения отлично дополняют цельный наряд. Между прочим, сейчас подобный облик вполне может быть актуален, единственное, рукава лучше подобрать три четверти или вовсе в стиле платья-комбинации.

2. Людмила Гурченко в фильме "Любовь и голуби"

Что надеть, чтобы выглядеть так же стильно, как Людмила Гурченко в советских фильмах? Кадр © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Наряды Людмилы Гурченко не оставили равнодушной ни одну советскую модницу. В особенности всех поразил облик сердцеедки Раисы Захаровны из легендарного фильма "Любовь и голуби". На курорте эта мадам щеголяет в модных по тем временам сабо и шёлковом халате, а также носит трикотажный костюм.

Но всем, конечно же, запомнилась сцена разговора Раисы с законной женой Василия Кузякина. Вы только посмотрите на эту разлучницу: строгий милитаристский жакет цвета хаки, поверх — белое жабо, красный берет, на ногах — сапоги на шпильке. Хочется спросить: "О, вы из Франции?" Но, кроме шуток, такой образ вполне уместно бы смотрелся и сегодня на подиуме какого-нибудь известного модного дома. Рекомендуем вам взять на вооружение! Подберите красивый головной убор в ярких оттенках. Дополнением к образу послужит помада в тон. Не бойтесь играть с цветами в гардеробе, выбирайте сочные оттенки, которые подчеркнут вашу женственность. Но аккуратнее подбирайте вещи, чтобы не нарядиться в сплошные антитренды.

3. Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

Мода в СССР: повторяем образы любимых героинь кино и остаёмся стильными в 2024 году. Кадр © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk.ru

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" принадлежит к тем картинам, где костюмы помогают раскрыть характеры героев не хуже актёрской игры. Наряды Катерины — героини Веры Алентовой — отличаются от образов других подруг прежде всего строгостью кроя и оттенков. Скромную отличницу зрители увидели впервые в белой блузке с коротким рукавом и сарафане с вышивкой явно ручной работы. За таким бы и сейчас выстроились в очередь любительницы уникальных вещей.