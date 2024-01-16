Эти 6 вещей испортят даже самый удачный образ — главные антитренды 2024 года

Индустрия моды постоянно развивается. И, поскольку тренды меняются так быстро, пришло время распрощаться с некоторыми устаревшими моделями одежды, которые больше не соответствуют модному ландшафту 2024 года.

Антитренд № 1: Вещи "в обтяг"

Антитренды-2024: каким вещам не место в гардеробе в год Дракона. Фото © Shutterstock

Этой весной мы прощаемся с чрезмерно облегающими силуэтами и примеряем самые расслабленные фасоны. Строгий пошив и ультраприлегающие предметы гардероба следует заменить более свободными и немного облегающими моделями. Такие вещи, как оверсайз-блейзеры, просторные рубашки и струящиеся платья, вновь будут в топе после короткого периоды моды на приталенные силуэты.

Антитренд № 2: Микросумки

Микросумки были милым модным трендом достаточно долго, но в 2024 году практичность и функциональность окажутся важнее Наз Маер Дизайнер

Стилист советует заменить миниатюрные сумочки на большие сумки-тоут или через плечо, в которых удобно носить самое необходимое. А также отдать предпочтение модным и функциональным моделям, которые позволят без труда справляться с повседневными делами, не жертвуя при этом стилем. Выбирать стоит универсальные сумки нейтральных тонов — такой аксессуар дополнит множество нарядов и подойдёт для разных случаев.

Антитренд № 3: Мини-юбки

Какие вещи уже не модно носить в 2024 году: 6 предметов гардероба. Фото © Shutterstock

"В 2024 году популярная прошлым летом мини-юбка станет устаревшим модным трендом", — рассказывает Лайфу дизайнер Наз Маер. По словам эксперта, стиль сместился в сторону более скромных и универсальных вариантов. Ультракороткая длина мини-юбок (будь то джинсовая или юбка из другого материала) может быть непрактичной и далеко не всем идти. Так что модницы стали тяготеть к более длинным моделям, создающим ощущение утончённости и элегантности.

Юбки длины миди и макси выглядят более современно и элегантно. Модель с подолом ниже колена, но выше щиколотки — идеальный баланс между шиком и удобством Наз Маер Дизайнер

Антитренд № 4: Бомберы

Несмотря на то что для некоторых они остаются вечным предметом гардероба, в 2024 году статус куртки-бомбера как модного тренда постепенно сходит на нет. Дизайнеры предложили новые и интересные варианты верхней одежды: от утилитарных курток до негабаритных блейзеров и нетрадиционных тренчей — выбор модной верхней одежды огромен, что позволяет с лёгкостью распрощаться с некогда любимыми куртками-бомберами.

Антитренд №5: Широкий каблук

Неактуальные модели аксессуаров и обуви в 2024 году: главные антитренды. Фото © Shutterstock

Если говорить о вечных предметах гардероба, то шпилька снова возвращается в моду. Хотя устойчивый широкий каблук сам по себе является классикой и дарит удобство, но не идёт ни в какое сравнение с женственностью шпильки.

Высокий каблук визуально удлиняет ноги, его можно носить как с повседневными, так и с официальными нарядами Наз Маер Дизайнер

Дизайнер Наз Маер также отмечает, что на подиумах весенних коллекций 2024 года шпильку можно встретить практически на любом виде обуви: от босоножек до сапог — и она подходит практически для любого случая.

Антитренд № 6: Заниженные джинсы

Кратковременное возвращение на модный олимп трендов нулевых годов, в особенности джинсов с низкой талией, очень быстро сошло на нет. "Модели с высокой талией и широкими штанинами снова заняли центральное место, предлагая удобную и комфортную посадку для любого типа фигуры", — подчёркивает эксперт. Такие джинсы не только подчёркивают линию талии, но и удлиняют ноги, создавая гармоничный силуэт.