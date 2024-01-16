Эти 6 вещей испортят даже самый удачный образ — главные антитренды 2024 года
Чтобы выглядеть стильно не только в своих, но и в чужих глазах, важно знать модную базу и актуальные тренды. Какие-то из модных решений вечны и остаются красивыми всегда. Но этим вещам в 2024-м точно не место.
Индустрия моды постоянно развивается. И, поскольку тренды меняются так быстро, пришло время распрощаться с некоторыми устаревшими моделями одежды, которые больше не соответствуют модному ландшафту 2024 года.
Антитренд № 1: Вещи "в обтяг"
Антитренды-2024: каким вещам не место в гардеробе в год Дракона. Фото © Shutterstock
Этой весной мы прощаемся с чрезмерно облегающими силуэтами и примеряем самые расслабленные фасоны. Строгий пошив и ультраприлегающие предметы гардероба следует заменить более свободными и немного облегающими моделями. Такие вещи, как оверсайз-блейзеры, просторные рубашки и струящиеся платья, вновь будут в топе после короткого периоды моды на приталенные силуэты.
Антитренд № 2: Микросумки
Микросумки были милым модным трендом достаточно долго, но в 2024 году практичность и функциональность окажутся важнее
Стилист советует заменить миниатюрные сумочки на большие сумки-тоут или через плечо, в которых удобно носить самое необходимое. А также отдать предпочтение модным и функциональным моделям, которые позволят без труда справляться с повседневными делами, не жертвуя при этом стилем. Выбирать стоит универсальные сумки нейтральных тонов — такой аксессуар дополнит множество нарядов и подойдёт для разных случаев.
Антитренд № 3: Мини-юбки
Какие вещи уже не модно носить в 2024 году: 6 предметов гардероба. Фото © Shutterstock
"В 2024 году популярная прошлым летом мини-юбка станет устаревшим модным трендом", — рассказывает Лайфу дизайнер Наз Маер. По словам эксперта, стиль сместился в сторону более скромных и универсальных вариантов. Ультракороткая длина мини-юбок (будь то джинсовая или юбка из другого материала) может быть непрактичной и далеко не всем идти. Так что модницы стали тяготеть к более длинным моделям, создающим ощущение утончённости и элегантности.
Юбки длины миди и макси выглядят более современно и элегантно. Модель с подолом ниже колена, но выше щиколотки — идеальный баланс между шиком и удобством
Антитренд № 4: Бомберы
Несмотря на то что для некоторых они остаются вечным предметом гардероба, в 2024 году статус куртки-бомбера как модного тренда постепенно сходит на нет. Дизайнеры предложили новые и интересные варианты верхней одежды: от утилитарных курток до негабаритных блейзеров и нетрадиционных тренчей — выбор модной верхней одежды огромен, что позволяет с лёгкостью распрощаться с некогда любимыми куртками-бомберами.
Антитренд №5: Широкий каблук
Неактуальные модели аксессуаров и обуви в 2024 году: главные антитренды. Фото © Shutterstock
Если говорить о вечных предметах гардероба, то шпилька снова возвращается в моду. Хотя устойчивый широкий каблук сам по себе является классикой и дарит удобство, но не идёт ни в какое сравнение с женственностью шпильки.
Высокий каблук визуально удлиняет ноги, его можно носить как с повседневными, так и с официальными нарядами
Дизайнер Наз Маер также отмечает, что на подиумах весенних коллекций 2024 года шпильку можно встретить практически на любом виде обуви: от босоножек до сапог — и она подходит практически для любого случая.
Антитренд № 6: Заниженные джинсы
Кратковременное возвращение на модный олимп трендов нулевых годов, в особенности джинсов с низкой талией, очень быстро сошло на нет. "Модели с высокой талией и широкими штанинами снова заняли центральное место, предлагая удобную и комфортную посадку для любого типа фигуры", — подчёркивает эксперт. Такие джинсы не только подчёркивают линию талии, но и удлиняют ноги, создавая гармоничный силуэт.
Ранее Лайф рассказывал про элементы в образе, которые выглядят неряшливо. Проследите, чтобы в вашем наряде не оказалось этих вещиц, иначе произвести положительное впечатление будет очень трудно.
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