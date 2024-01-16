5 ужасных платьев с премии "Эмми-2024", посмотрев на которые хочется помыть глаза с мылом

Шоу-бизнес зарабатывает огромные деньги, модные дома готовы платить звёздам лишь за то, чтобы те появлялись на красных дорожках в их одежде. Целая индустрия усердно работает, чтобы знаменитости всегда выглядели безукоризненно и с иголочки. Но из раза в раз на мероприятиях появляются селебрити, которые будто бы только что вышли с рынка. Собрали пять ужасных образов с престижной премии "Эмми-2024", которая прошла этой ночью в Лос-Анджелесе, определив победителей.

1. Али Вонг

Али Вонг. Модный промах в стиле "сделай сам". Фото © Getty Images / Frazer Harrison, Kevin Winter

Обычно стильная и элегантная актриса Али Вонг на этот раз удивила публику неожиданным выбором наряда. Её платье, украшенное пайетками сверху и цветочным принтом снизу, выглядело как результат работы восьмиклассницы на уроках труда. Этот "экспериментальный" образ, к сожалению, вызывает скорее недоумение, чем восхищение.

2. Алекс Борстин

Алекс Борстин. Не смогла выбрать между фламенко и "Мулен Руж". Фото © Getty Images / Neilson Barnard, Gilbert Flores

Алекс Борстин появилась на красной дорожке в наряде, который заставил задуматься: это платье фламенко или костюм из "Мулен Руж"? И не ошиблась ли актриса с размером? В любом случае этот образ совершенно точно отправляется в список худших из тех, какие мы видели на премии "Эмми-2024".

3. Исса Рэй

Исса Рэй. Эффектное платье в стиле той самой щётки из автомойки. Фото © Getty Images, Kevin Mazur, Frazer Harrison

Исса Рэй решила следовать неформальной тематике вечера, выбрав для себя необычное и пышное платье, расшитое длинными перьями. Несмотря на то что образ точно справился с задачей привлечь к себе внимание, мы не уверены, что актриса планировала вызвать именно такую ассоциацию.

4. Селена Гомес

Селена Гомес. Старая школа или просто платье из бабкиных закромов? Фото © Getty Images, Neilson Barnard

Певица и бывшая возлюбленная Джастина Бибера — красотка Селена Гомес — в очередной раз пришла на красную дорожку... в сомнительном платье. Это уже второй промах стилистов подряд, ведь до этого знаменитость появилась на красной дорожке "Золотого глобуса". И тоже в весьма странном наряде. На этот раз выбор пал на винтажный гламур. Однако с комплекцией Селены выглядел, мягко говоря, невыгодно. Дело не в размере тела певицы, вопросы тут к самому платью: выпирающие подкладки, швы, которые видно за километр... Да и украшения в образе ни к селу ни к городу. Эти минусы окончательно убили возможность выглядеть хорошо на ковровой дорожке.

5. Айо Эдебири

Айо Эдебири. Сдержанный шик с нотками БДСМ. Фото © Getty Images, Neilson Barnard

Айо Эдебири пришла в весьма смелом кожаном платье, которое отлично помогло ей выделиться на красной дорожке. На комика и сценариста обратили внимание даже те, кто даже не знал о её существовании раньше. Вызывающие, неестественные формы и материал словно намекали на что-то запретное. Это могло бы быть очень хорошим нарядом, но на другом человеке. Почему? Язык тела Айо всё испортил. Девушка стояла перед камерами как бедная родственница, которую сейчас выпнут из кадра. Зрелище довольно жалкое.