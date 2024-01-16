Россиянин из маленькой деревни стал моделью на показе крупнейшего мирового бренда

Российский манекенщик из деревни Шумиха, население которой составляет менее трёхсот человек, стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом в своём телеграм-канале сообщил дизайнер Артём Кривда.

"Суперновость! Наш Женя Иванов из деревни Шумиха (население примерно 250 человек) на показе Prada. Поздравляю Женю и агентство TANN!" — написал Кривда, сопроводив публикацию фотографией молодого человека, на которой он дефилирует в широкой белой куртке, водолазке, брюках и чёрных туфлях.