Россиянин из маленькой деревни стал моделью на показе крупнейшего мирового бренда
Российский манекенщик из деревни Шумиха стал моделью на показе бренда Prada
Российский манекенщик Евгений Иванов на показе Prada. Обложка © t.me / KRIVDA
Российский манекенщик из деревни Шумиха, население которой составляет менее трёхсот человек, стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом в своём телеграм-канале сообщил дизайнер Артём Кривда.
"Суперновость! Наш Женя Иванов из деревни Шумиха (население примерно 250 человек) на показе Prada. Поздравляю Женю и агентство TANN!" — написал Кривда, сопроводив публикацию фотографией молодого человека, на которой он дефилирует в широкой белой куртке, водолазке, брюках и чёрных туфлях.
Ранее Лайф писал, что 36-летнюю российскую модель Эльсину Хайрову заметили в компании 61-летнего голливудского актёра Тома Круза. Оказалось, что девушка является дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова. Источники сообщают, что пара встречается.