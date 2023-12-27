Россиянка отдала дочь в модельную школу, и она уже в пять лет завоевала множество титулов

Жительница приморского Уссурийска отдала свою дочь в модельную школу, и она в пять лет уже стала моделью мирового уровня со множеством титулов. Как рассказала kp.ru мама девочки Анастасия Белова, до перевернувшего её жизнь увлечения Ева уже занималась рисованием и танцами. Однако девушка захотела привить чаду женские качества.

Ева из Уссурийска и её семья. Фото © kp.ru

"Я вот росла пацанкой, одевалась как попало, хотя родители покупали красивую одежду, дралась и играла с мальчиками в футбол... Я так хотела отдать Еву куда-то, где ей бы привили женственность, чувство стиля... Глаз упал на модельное агентство", — пояснила Анастасия.

Девочка не задумывалась о конкурсах, пока её модельное агентство не организовало "Мини Мисс Уссурийск", на котором она получила титул "Первая вице-мисс Уссурийск". И вот только за уходящий 2023 год ребёнок получил 11 титулов, среди которых — "Мировая модель 2023", Гран-при Little Miss Universe 2023 в Батуми и победа на Kids Star Internation 2023 в Бангкоке.

Ева из Уссурийска. Фото © kp.ru

В то же время Ева, отметила Анастасия, — обычный ребёнок, который любит играть и веселиться. А после каждого из конкурсов, которые часто отнимают много энергии, она уже ждёт следующего. Причём подобное увлечение нормально для детей, уверена женщина. По её словам, конкурсы красоты помогают развивать уверенность в себе, а также любовь к телу и внешности.

"Девчонки учатся общаться с разными людьми, развивают коммуникабельность, умение работать в команде и выступать перед публикой. Конкурсы красоты часто включают в себя различные творческие задания, которые помогают ребёнку раскрыть свои таланты. Это может быть дефиле, танец, пение или актёрское мастерство, ну и мотивация, дети самосовершенствуются, развивают свои способности", — добавила Анастасия.