Россиянка отдала дочь в модельную школу, и она уже в пять лет завоевала множество титулов
Пятилетняя девочка из Уссурийска стала моделью мирового уровня
Пятилетняя Ева из Уссурийска в образе Царевны Лебеди. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kids Star International 2023
Жительница приморского Уссурийска отдала свою дочь в модельную школу, и она в пять лет уже стала моделью мирового уровня со множеством титулов. Как рассказала kp.ru мама девочки Анастасия Белова, до перевернувшего её жизнь увлечения Ева уже занималась рисованием и танцами. Однако девушка захотела привить чаду женские качества.
Ева из Уссурийска и её семья. Фото © kp.ru
"Я вот росла пацанкой, одевалась как попало, хотя родители покупали красивую одежду, дралась и играла с мальчиками в футбол... Я так хотела отдать Еву куда-то, где ей бы привили женственность, чувство стиля... Глаз упал на модельное агентство", — пояснила Анастасия.
Девочка не задумывалась о конкурсах, пока её модельное агентство не организовало "Мини Мисс Уссурийск", на котором она получила титул "Первая вице-мисс Уссурийск". И вот только за уходящий 2023 год ребёнок получил 11 титулов, среди которых — "Мировая модель 2023", Гран-при Little Miss Universe 2023 в Батуми и победа на Kids Star Internation 2023 в Бангкоке.
Ева из Уссурийска. Фото © kp.ru
В то же время Ева, отметила Анастасия, — обычный ребёнок, который любит играть и веселиться. А после каждого из конкурсов, которые часто отнимают много энергии, она уже ждёт следующего. Причём подобное увлечение нормально для детей, уверена женщина. По её словам, конкурсы красоты помогают развивать уверенность в себе, а также любовь к телу и внешности.
"Девчонки учатся общаться с разными людьми, развивают коммуникабельность, умение работать в команде и выступать перед публикой. Конкурсы красоты часто включают в себя различные творческие задания, которые помогают ребёнку раскрыть свои таланты. Это может быть дефиле, танец, пение или актёрское мастерство, ну и мотивация, дети самосовершенствуются, развивают свои способности", — добавила Анастасия.
Ранее стала известна победительница конкурса красоты "Мисс Земля". Ей стала участница из Албании Дрита Зири. Россиянка Дарья Луконькина попала в список восьми главных красавиц.