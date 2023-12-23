Названа победительница конкурса красоты "Мисс Земля"

На международном конкурсе красоты "Мисс Земля" победила участница из Албании Дрита Зири. Церемония награждения состоялась в прямом эфире на YouTube.

Момент награждения участницы из Албании Дриты Зири на конкурсе красоты "Мисс Земля". Видео © YouTube / MISS EARTH Official

В состязании есть ещё три победительницы. Так, "Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, "Мисс Огонь" — участница из Таиланда Кора Блиалулт, а титул "Мисс Вода" получила представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань.

Победительница конкурса красоты "Мисс Земля", представительница Албании Дрита Зири. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drita_ziri

Победительница конкурса красоты "Мисс Земля", жительница Албании Дрита Зири. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drita_ziri

Конкурс "Мисс Земля" проходит каждый год на Филиппинах. Он пропагандирует экологическую осведомлённость, сохранение природы и социальную ответственность и входит в "большую четвёрку" международных конкурсов красоты. Фонд "Мисс Земля" сотрудничает с министерствами и экологическими ведомствами стран-участниц, частными компаниями и Всемирным фондом дикой природы.