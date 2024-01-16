Лайф узнал реального автора скандального интимного видео Джигурды и Волочковой

Анастасия Волочкова собирается писать заявление на реального автора скандального видео с ней и Никитой Джигурдой, с последнего обвинения сняты. Адвокат балерины Роман Попов рассказал SHOT, что она будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По его словам, ролик снят без разрешения.

Автором является знакомый Волочковой, который на данный момент проживает в Прибалтике. Балерина уверена, что он слил запись из мести. Как отметил юрист, его клиентка — порядочный человек.