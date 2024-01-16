Лайф узнал реального автора скандального интимного видео Джигурды и Волочковой
SHOT: Волочкова хочет заявить в полицию на знакомого, слившего видео с Джигурдой
Анастасия Волочкова собирается писать заявление на реального автора скандального видео с ней и Никитой Джигурдой, с последнего обвинения сняты. Адвокат балерины Роман Попов рассказал SHOT, что она будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По его словам, ролик снят без разрешения.
Автором является знакомый Волочковой, который на данный момент проживает в Прибалтике. Балерина уверена, что он слил запись из мести. Как отметил юрист, его клиентка — порядочный человек.
"Анастасия — очень порядочный человек и много делает бескорыстно, во благо людей. Да, она не идеальна, но покажите мне идеального человека", — добавил Попов.
Напомним, в Сеть слили старое видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда исполняют эротический танец. Последний в какой-то момент снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Изначально Волочкова обвинила в сливе как раз Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". В свою очередь он обвинил "богиню" в попытке похайпиться.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda