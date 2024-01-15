"Не ожидал от богини": Джигурда обвинил Волочкову в хайпе после слива скандального видео в Сеть
Джигурда заявил, что не сливал в Сеть интимное видео с балериной Волочковой
Актёр Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёр Никита Джигурда опроверг информацию о том, что он якобы слил в Сеть интимное видео с балериной Анастасией Волочковой. Как сообщает SHOT, артист обвинил танцовщицу в попытке хайпа.
Слитое в Сеть видео с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda
"Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда... Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет", — подчеркнул Джигурда, добавив, что балерина сознательно или сгоряча подлила масла в огонь перед празднованием своего дня рождения 20 января.
Напомним, в Сети разразился скандал вокруг Волочковой и Джигурды из-за слитого архивного видео, на котором давние друзья исполняют несуразный танец для взрослых. Особое внимание вызвало то, что в какой-то момент Джигурда стягивает с балерины штаны. Сама Волочкова винит во всём артиста, называя его "проституткой, переобувшейся в одночасье".