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15 января, 12:11

"Не ожидал от богини": Джигурда обвинил Волочкову в хайпе после слива скандального видео в Сеть

Джигурда заявил, что не сливал в Сеть интимное видео с балериной Волочковой

Актёр Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Никита Джигурда опроверг информацию о том, что он якобы слил в Сеть интимное видео с балериной Анастасией Волочковой. Как сообщает SHOT, артист обвинил танцовщицу в попытке хайпа.

Слитое в Сеть видео с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

"Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда... Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет", — подчеркнул Джигурда, добавив, что балерина сознательно или сгоряча подлила масла в огонь перед празднованием своего дня рождения 20 января.

Шоу Волочковой требуют запретить из-за видео, где Джигурда целует её в трусы
Шоу Волочковой требуют запретить из-за видео, где Джигурда целует её в трусы

Напомним, в Сети разразился скандал вокруг Волочковой и Джигурды из-за слитого архивного видео, на котором давние друзья исполняют несуразный танец для взрослых. Особое внимание вызвало то, что в какой-то момент Джигурда стягивает с балерины штаны. Сама Волочкова винит во всём артиста, называя его "проституткой, переобувшейся в одночасье".

Дарья Нарыкова
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