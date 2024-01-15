"Не ожидал от богини": Джигурда обвинил Волочкову в хайпе после слива скандального видео в Сеть

"Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда... Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет", — подчеркнул Джигурда, добавив, что балерина сознательно или сгоряча подлила масла в огонь перед празднованием своего дня рождения 20 января.