"Растрёпанная и в крови": Участница "Фабрики звёзд" родила ребёнка в туалете московского кафе
Участница шестого сезона "Фабрики звёзд" Арина Рыженкова родила в кафе в Москве
Арина Рыженкова. Обложка © Vk / Арина Рыженкова
Участница телевизионного проекта "Фабрика звёзд" Арина Рыженкова родила ребёнка в одном из московских кафе, после чего её вместе с младенцем увезли в больницу. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источники.
Посетители кафе 3 января услышали детский плач, который доносился из туалета. Через некоторое время оттуда вышла растрёпанная женщина в крови, на руках у неё был малыш, которого она закутала в свою одежду. Сотрудники заведения незамедлительно вызвали скорую помощь и полицейских. Прибывшие на вызов медики попытались забрать младенца у Рыженковой, но та его не отдавала. В итоге врачам удалось уговорить женщину, что новорождённого нужно осмотреть, после чего маму с ребёнком доставили в роддом.
Оттуда Рыженкову направили на беседу с психотерапевтом. Спустя полторы недели после случившегося женщина попала в инфекционную больницу Москвы с коронавирусом. У новоиспечённой мамы была лёгкая форма заболевания, но медики всё равно приняли решение госпитализировать её.
Рыженкова участвовала в "Фабрике звёзд" в шестом сезоне, который вышел на телеэкраны в 2006 году. Среди известных конкурсантов того сезона: Роман Архипов из группы "Челси", певица Зара, Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун.
А ранее Лайф писал, что обвиняемая в мошенничестве блогер Валерия Федякина, известная под псевдонимом Битмама, родила ребёнка в больнице в СИЗО. Федякину подозревают в разводе клиентов более чем на семь миллиардов рублей. Её задержали 15 сентября после того, как у правоохранителей появились данные о том, что она собралась покинуть Россию и уехать в ОАЭ, где у неё есть вид на жительство. Позже появилось новое обвинение.