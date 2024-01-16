"Растрёпанная и в крови": Участница "Фабрики звёзд" родила ребёнка в туалете московского кафе

Участница телевизионного проекта "Фабрика звёзд" Арина Рыженкова родила ребёнка в одном из московских кафе, после чего её вместе с младенцем увезли в больницу. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источники.

Посетители кафе 3 января услышали детский плач, который доносился из туалета. Через некоторое время оттуда вышла растрёпанная женщина в крови, на руках у неё был малыш, которого она закутала в свою одежду. Сотрудники заведения незамедлительно вызвали скорую помощь и полицейских. Прибывшие на вызов медики попытались забрать младенца у Рыженковой, но та его не отдавала. В итоге врачам удалось уговорить женщину, что новорождённого нужно осмотреть, после чего маму с ребёнком доставили в роддом.

Оттуда Рыженкову направили на беседу с психотерапевтом. Спустя полторы недели после случившегося женщина попала в инфекционную больницу Москвы с коронавирусом. У новоиспечённой мамы была лёгкая форма заболевания, но медики всё равно приняли решение госпитализировать её.

Рыженкова участвовала в "Фабрике звёзд" в шестом сезоне, который вышел на телеэкраны в 2006 году. Среди известных конкурсантов того сезона: Роман Архипов из группы "Челси", певица Зара, Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун.