"Королева криптовалют" Битмама разбогатела на 7 млрд и оказалась в московском СИЗО

В Москве арестована бизнесмен Валерия Федякина, которая под именем Битмама занималась криптовалютой и обманула клиентов более чем на семь миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

"Она (Валерия Федякина. — Прим. Лайфа) задержана и в настоящее время находится в столичном СИЗО № 6. Уже после её ареста в полицию обратилась ещё одна пострадавшая от её действий", — уточнил собеседник агентства.

28-летней Федякиной вменяют мошенничество в особо крупном размере. Она занималась выводом за границу наличных средств клиентов, обменивая их на крипту. Одна из пострадавших рассказала, что передала деньги "королеве криптовалют", но никакой криптовалюты не получила. Только по одному эпизоду Федякина обманула свою жертву на семь миллиардов рублей. Расследование продолжается.