"Королева криптовалют" Битмама разбогатела на 7 млрд и оказалась в московском СИЗО
В Москве полиция арестовала бизнесвумен Федякину за криптообман на 7 млрд рублей
Валерия Федякина. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bitmama888
В Москве арестована бизнесмен Валерия Федякина, которая под именем Битмама занималась криптовалютой и обманула клиентов более чем на семь миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
"Она (Валерия Федякина. — Прим. Лайфа) задержана и в настоящее время находится в столичном СИЗО № 6. Уже после её ареста в полицию обратилась ещё одна пострадавшая от её действий", — уточнил собеседник агентства.
28-летней Федякиной вменяют мошенничество в особо крупном размере. Она занималась выводом за границу наличных средств клиентов, обменивая их на крипту. Одна из пострадавших рассказала, что передала деньги "королеве криптовалют", но никакой криптовалюты не получила. Только по одному эпизоду Федякина обманула свою жертву на семь миллиардов рублей. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Москве двое полицейских в штатском затолкали криптовалютчика к себе в машину, надели на него наручники и заставили перевести им биткоинов на 26 миллионов рублей. Преступники задержаны.