В Москве полицейские надели на криптоинвестора наручники и отобрали битков на 26 млн рублей

В Москве двое полицейских в штатском затолкали криптовалютчика к себе в машину, надели на него наручники и заставили перевести им биткоинов на 26 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Два лейтенанта из Жулебинского отделения столицы 26 и 36 лет решили подзаработать в свободное время. Они напали на местного криптоинвестора и в наручниках усадили его в автомобиль. Полицейские пригрозили мужчине проблемами с законом и уголовным делом, а затем предложили отдать им 26 миллионов рублей биткоинами, чтобы "замять следствие".

Криптоинвестор согласился и перевёл крипту с телефона, но, когда его отпустили, тут же побежал в полицию. Оба нападавших задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере". Лейтенантам грозит до десяти лет тюрьмы.