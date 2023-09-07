Как мошенники обманывают умных пенсионеров байками о рисках цифрового рубля Какие приёмы сейчас используют жулики для выманивания денег и на что стоит обратить внимание, чтобы не потерять свои сбережения 6 сентября, 22:42 Как мошенники обманывают умных пенсионеров байками о рисках цифрового рубля. Обложка © Shutterstock

Согласно данным Банка России, во II квартале этого года злоумышленники совершили 279,7 тысячи операций без согласия клиентов на сумму 3,6 миллиарда рублей. И количество таких случаев по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала увеличилось на 28,5%. Кроме того, возросла активность телефонных мошенников, и наиболее распространённой практикой стали звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. По заверениям экспертов, большинство граждан попадают в ловушки мошенников, которые используют методы социальной инженерии.

Старый крючок с новой наживкой

Жертвой мошенников может стать кто угодно, но наиболее уязвимыми для ловушек злоумышленников, как правило, являются пожилые люди. После того как в августе Банк России объявил о тестировании операций с цифровым рублём, эту инфоповестку подхватили аферисты, и теперь предложения об обмене обычных рублей на цифровые россияне стали получать регулярно.

Несмотря на то что сам ЦБ однозначно заявил о начале оборота цифрового рубля не ранее 2025 года, злоумышленники без стеснения шлют "письма счастья" и СМС с обещанием огромных выгод тем, кто уже сейчас поменяет свои деньги на цифровые рубли. А телефонные аферисты пошли ещё дальше: представляясь работниками Центробанка, они торопят с переводом накоплений на "безопасную платформу", сопровождая свою речь красочными описаниями вариантов потери всех сбережений.

Ведь якобы только цифровая версия рубля будет защищена страховкой ЦБ, а поэтому выплата любых пенсий и пособий будет только на цифровой счёт, тот самый, который и предлагает бесплатно открыть позвонивший "специалист". Само собой, когда люди поддаются на уловки и начинают выполнять действия, которые им навязывают мошенники, деньги исчезают.

Когда люди поддаются на уловки и начинают выполнять действия, которые им навязывают мошенники, деньги исчезают. Фото © Freepik / garetsvisual

— Чтобы добиться от жертвы результата, телефонные аферисты могут представиться сотрудниками Центрального банка. Для большей правдоподобности они нередко присылают через мессенджеры фото поддельных документов, например якобы удостоверения сотрудника с логотипом и печатью Банка России или каких-то якобы постановлений с печатями. Если человек попадается на эту уловку, то схема развивается классическим образом: "сотрудник ЦБ" убеждает жертву перевести деньги на "специальный лицевой счет в Центробанке", чтобы сохранить средства, после чего всё переведённое на этот "спецсчёт" уходит мошенникам, — рассказал Дмитрий Ибрагимов, заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО. — Если вам позвонил якобы сотрудник Центробанка и начал спрашивать о деньгах, самое разумное — это прекратить разговор.

Кроме того, он подчеркнул, что Банк России не работает напрямую с гражданами, не звонит им инициативно и не рассылает предложения.

Сети нелегалов

Фото © Freepik

Однако звонилы-вымогатели — это далеко не единственные, кто охотится за чужими деньгами. Большинство финансовых пирамид ориентировано как раз на пенсионеров. Многие нелегальные финансовые организации называют себя "кассами взаимопомощи", потребительскими обществами или кооперативами.

Это вводит в заблуждение не только тех, кто хочет занять деньги, но и людей, которые рассчитывают сберечь накопления. Мошеннические организации предлагают, например, оформить вложения в некую коммерческую недвижимость, которая якобы будет приносить регулярный пассивный доход, иногда гарантируют прибыль и уверяют, что все средства застрахованы.

Подобные сомнительные организации арендуют офисы, что придаёт им солидности в глазах большинства граждан. При этом они никоим образом не упоминают, что принимать деньги у граждан имеют право только финансовые организации, поднадзорные Банку России, они должны иметь на это разрешение регулятора. Проверить легальность компании можно на официальном сайте cbr.ru. Здесь же расположен список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, с которым нужно сверяться перед взаимодействием с той или иной финансовой организацией.

— К сожалению, тем, кто отдал свои деньги в управление нелегалам, вернуть средства даже через суд будет чрезвычайно сложно, — пояснил Дмитрий Ибрагимов. — К моменту распада финпирамиды всё ликвидное имущество, как правило, уже выведено из оборота тех юрлиц, которые их принимали.

Внезапный мисселинг

Традиционно самым надёжным и застрахованным сбережением средств является вклад в банке. Однако многие, приходя в кредитное учреждение, могут столкнуться с таким явлением, как мисселинг, — это когда клиента умышленно вводят в заблуждение относительно предлагаемой услуги и продают совсем не то, за чем он пришёл. Вместо вклада недобросовестные сотрудники банка обычно пытаются навязать, например, полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), паи ПИФов и другое.

— Юридически это вполне легальные финансовые продукты, доход по ним действительно может быть и выше депозита, однако если человек приходит открыть вклад, то ему нужно запрашивать именно вклад с гарантированным процентом и государственной страховкой сбережений, — разъясняет эксперт Центробанка. — Для того чтобы исключить ошибку, необходимо проверить договор — в нём обязательно должно присутствовать само слово "вклад" и сторонами соглашения должны быть указаны только банк и его клиент, а не страховая или некая управляющая компания. Кроме того, в договоре обязательно должен быть указан процент, который будет выплачен вкладчику по истечении срока договора.

Кроме того, Дмитрий Ибрагимов напомнил, что страховая сумма, указанная в соглашении, должна быть 1,4 млн рублей, а обтекаемой фразы типа "защита капитала" быть не должно.

Авторы Михаил Краснов