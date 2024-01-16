В США вручили "сериальный Оскар": кто получил премию "Эмми" – 2024 Сериалы "Медведь" и "Наследники" получили премию "Эмми" 16 января, 07:36 В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Эмми" – 2024. Фото © TASS / AP / Chris Pizzello

Этой ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Эмми" – 2024, её ещё называют "сериальным Оскаром". Так, лучшим комедийным сериалом стал "Медведь", а "Наследники" получили награду за лучший драматический сериал. Кто взял другие номинации, читайте в материале Лайфа.

Лучшую мужскую и женскую роли в драматическом сериале получили снова "Наследники": актёры Киран Калкин и Сара Снук.

получили снова "Наследники": актёры Киран Калкин и Сара Снук. Джереми Аллен Уайт получил награду в номинации "Лучший комедийный актёр" за роль в сериале "Медведь".

за роль в сериале "Медведь". Лучшей актрисой в комедийном сериале была признана Кинта Брансон ("Начальная школа Эбботт").

была признана Кинта Брансон ("Начальная школа Эбботт"). Лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале стала Дженнифер Кулидж ("Белый лотос").

стала Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"). Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Айо Эдебири ("Медведь").

— Айо Эдебири ("Медведь"). Лучшими актёрами в коротком сериале стали Эли Вонг и Стивен Ен ("Грызня").

стали Эли Вонг и Стивен Ен ("Грызня"). Выдающимся телевизионным фильмом был признан "Странный Эл".

Актёр Киран Калкин, получивший награду в номинации "Лучший драматический актёр" за роль в сериале "Наследники", на 75-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми". Фото © TASS/AP / Chris Pizzello

Актёры Джереми Аллен Уайт, получивший награду в номинации "Лучший комедийный актёр", и Айо Эдебири, получившая награду в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедии", за роли в сериале "Медведь" на 75-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми". Фото © TASS / AP / Chris Pizzello

Во время церемонии также отдали дань памяти актёру, звезде культового сериала "Друзья" Мэттью Перри — в его честь прозвучала песня, знакомая всем поклонникам этой картины, I’ll Be There for You.

На 75-й церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" отдали дань памяти актёру, звезде культового сериала "Друзья" Мэттью Перри. Фото © TASS / AP / Chris Pizzello

Напомним, что церемония вручения премий "Эмми" должна была состояться ещё в сентябре 2023 года, но её перенесли на январь из-за забастовки Гильдии актёров США. Стоит отметить, что перенос даты произошёл впервые с 2001 года, когда организаторы пошли на такой шаг в связи с терактами 11 сентября и началом военных действий в Афганистане.

Авторы Александра Вишнякова