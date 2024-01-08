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8 января, 05:26

Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"

Французский фильм "Анатомия падения" завоевал "Золотой глобус"

Кадр из фильма "Анатомия падения" © Kinopoisk

Кадр из фильма "Анатомия падения" © Kinopoisk

Французский триллер "Анатомия падения" стал "Лучшим фильмом на иностранном языке" по версии "Золотого глобуса". Он также был удостоен награды и за лучший сценарий, её получили режиссёр Жюстин Трие и сценарист Артур Арари. Трансляцию 81-й церемонии ведёт CBS.

На "Лучший фильм на иностранном языке" также были номинированы: корейские "Прошлые жизни", "Опавшие листья" (Финляндия, Германия), итальянский "Я — капитан", испанское "Снежное братство" и "Зона интересов" (США, Великобритания и Польша).

Нашумевший фильм "Барби" выделили по кинематографическим и прокатным достижениям, а за саундтрек к фэнтези наградили певицу Билли Айлиш за песню What Was I Made For? При этом лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица" культового режиссёра Хаяо Миядзаки.

А биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получила награду в категории лучшей драмы. Режиссёр, кстати, тоже был назван лучшим по версии церемонии. При этом из актёров выделили Киллиана Мёрфи, а в лучшей мужской роли второго плана — Роберта Дауни – младшего. Кроме того, композиция Людвига Йоранссона "Оппенгеймера" была названа лучшим саундтреком.

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Ранее, кстати, Лайф объяснил посыл "Оппенгеймера". Нашумевший фильм Кристофера Нолана рассказывает не только о жизни учёного Роберта — "отца атомной бомбы", но и о личности человека, который был сломлен системой. Некоторым картина, кстати, может напомнить работу Пола Томаса Андерсона "Нефть".

Николь Вербер
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