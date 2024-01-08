Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"

Французский триллер "Анатомия падения" стал "Лучшим фильмом на иностранном языке" по версии "Золотого глобуса". Он также был удостоен награды и за лучший сценарий, её получили режиссёр Жюстин Трие и сценарист Артур Арари. Трансляцию 81-й церемонии ведёт CBS.

На "Лучший фильм на иностранном языке" также были номинированы: корейские "Прошлые жизни", "Опавшие листья" (Финляндия, Германия), итальянский "Я — капитан", испанское "Снежное братство" и "Зона интересов" (США, Великобритания и Польша).

Нашумевший фильм "Барби" выделили по кинематографическим и прокатным достижениям, а за саундтрек к фэнтези наградили певицу Билли Айлиш за песню What Was I Made For? При этом лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица" культового режиссёра Хаяо Миядзаки.

А биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получила награду в категории лучшей драмы. Режиссёр, кстати, тоже был назван лучшим по версии церемонии. При этом из актёров выделили Киллиана Мёрфи, а в лучшей мужской роли второго плана — Роберта Дауни – младшего. Кроме того, композиция Людвига Йоранссона "Оппенгеймера" была названа лучшим саундтреком.