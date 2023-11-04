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4 ноября, 03:29

"Сломленный системой человек": Режиссёр объяснил посыл фильма "Оппенгеймер"

Режиссёр Зуйков: Нолан — как Кубрик, но переосмысленный и доступный зрителю

<p>Кадр из фильма "Оппенгеймер". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3919266/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a> / Режиссёр-сценарист Кристофер Нолан</p>

Кадр из фильма "Оппенгеймер". Обложка © Kinopoisk.ru / Режиссёр-сценарист Кристофер Нолан

Нашумевший фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана рассказывает не только о жизни учёного Роберта Оппенгеймера — "отца атомной бомбы", но и о личности человека, сломленного системой. Как рассказал RuNews24 режиссёр Игорь Зуйков, картина напомнила ему работу Пола Томаса Андерсена "Нефть".

По его словам, Кристофер Нолан, как и его кумир Стэнли Кубрик, — визионер, любящий отсылки. Однако если Кубрик — беспристрастный и относящийся к миру сатирически, то Нолан — более переосмыслен и доступен зрителю в плане толкования тем.

Зуйков считает, что картина Нолана "Оппенгеймер" — больше про личность, чем про бомбу. Это видно по "внезапной" для режиссёра кропотливой проработке персонажей и большому числу диалогов. Кстати, фильм напомнил Зуйкову картину Пола Томаса Андерсена "Нефть".

"Если герой фильма Дэниел Плейнвью смирился со своей звериной сущностью и, может быть, даже уважал её и лелеял, то в "Оппенгеймере" мы видим путь от одержимого созданием нового мира многообещающего учёного до испытывающего колоссальное чувство вины, сломленного системой человека", — сообщил Зуйков.

По его мнению, фильмы Нолана — это фактически мультивселенная, в которой многое взаимосвязано. Зуйков считает, что смысл посыла именитого режиссёра станет ясен лишь тогда, когда он снимет свой последний фильм.

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Анатолий Симоненко
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