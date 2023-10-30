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30 октября, 14:33

Актёр Сухоруков считает идиотами тех, кто видит политику в фильме "Брат"

Актёр Виктор Сухоруков, исполнивший роль Виктора Багрова в фильмах Алексея Балабанова "Брат", отметил неугасающий интерес россиян к легендарной киноленте, но призвал не искать в этом политики. Своим мнением артист поделился с kp.ru.

"То, что сегодня происходит с "Братом", для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят "герой — антигерой, пассионарий — субпассионарий". Они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи", — уточнил Сухоруков.

По его мнению, не нужно пытаться анализировать фильм с идеологической позиции или искать аналогии с культовыми блокбастерами Голливуда. Актёр также назвал идиотами тех, кто "усматривает в фильме какую-то политику". Сухоруков коротко объяснил популярность "Брата": "Это время".

Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

Что стало и как сейчас выглядят актёры фильмов "Брат" и "Брат-2", спустя 26 лет после съёмок

Ранее звезда легендарного фильма "Брат" Виктор Сухоруков заявил, что не имеет отношения к появившейся третьей части картины и смотреть в кино на этот "примитивный уровень" не собирается.

Обложка ©

ТАСС / Артём Житенев

Татьяна Миссуми
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