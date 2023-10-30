Актёр Сухоруков считает идиотами тех, кто видит политику в фильме "Брат"
Актёр Виктор Сухоруков, исполнивший роль Виктора Багрова в фильмах Алексея Балабанова "Брат", отметил неугасающий интерес россиян к легендарной киноленте, но призвал не искать в этом политики. Своим мнением артист поделился с kp.ru.
"То, что сегодня происходит с "Братом", для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят "герой — антигерой, пассионарий — субпассионарий". Они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи", — уточнил Сухоруков.
По его мнению, не нужно пытаться анализировать фильм с идеологической позиции или искать аналогии с культовыми блокбастерами Голливуда. Актёр также назвал идиотами тех, кто "усматривает в фильме какую-то политику". Сухоруков коротко объяснил популярность "Брата": "Это время".
Ранее звезда легендарного фильма "Брат" Виктор Сухоруков заявил, что не имеет отношения к появившейся третьей части картины и смотреть в кино на этот "примитивный уровень" не собирается.
ТАСС / Артём Житенев