Актёр Сухоруков считает идиотами тех, кто видит политику в фильме "Брат"

Актёр Виктор Сухоруков, исполнивший роль Виктора Багрова в фильмах Алексея Балабанова "Брат", отметил неугасающий интерес россиян к легендарной киноленте, но призвал не искать в этом политики. Своим мнением артист поделился с kp.ru.

"То, что сегодня происходит с "Братом", для меня это чудо. И вы не ищите ответа, не анализируйте. У меня есть одна версия. Когда про героя Бодрова говорят "герой — антигерой, пассионарий — субпассионарий". Они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи", — уточнил Сухоруков.

По его мнению, не нужно пытаться анализировать фильм с идеологической позиции или искать аналогии с культовыми блокбастерами Голливуда. Актёр также назвал идиотами тех, кто "усматривает в фильме какую-то политику". Сухоруков коротко объяснил популярность "Брата": "Это время".