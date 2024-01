Топ-5 ужасных образов премии "Золотой глобус", глядя на которые понимаешь: мода умерла

1. Билли Айлиш

Образ Билли Айлиш на премии "Золотой глобус" в 2024 году. Фото © Getty Images / Monica Schipper / GA / The Hollywood Reporter

Певица взяла статуэтку за саундтрек What Was I Made For? к "Барби". Образ Билли, как она и привыкла, нарочито плохой. Мятая бесформенная юбка, огромный пиджак, который даже оверсайзом назвать сложно. А эта причёска! Такое произведение искусства мы ещё долго не забудем.