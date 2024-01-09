Топ-5 ужасных образов премии "Золотой глобус", глядя на которые понимаешь: мода умерла

В минувшие выходные прошла 81-я премия "Золотого глобуса". Ожидаемо "Оппенгеймер" Кристофера Нолана стал лучшей драмой. Всего картина завоевала пять статуэток. Нашумевшую "Барби" также отметили. Для фильма даже организовали специальную номинацию "Кинематографические и кассовые достижения". Неудивительно, ведь история про ожившую куклу собрала больше $1,4 млрд. В фильмах все выглядят безупречно, но реальность оказалась далека от идеала. На красной дорожке премии было множество откровенно плохих образов. Давайте разберёмся.

1. Билли Айлиш

Образ Билли Айлиш на премии "Золотой глобус" в 2024 году. Фото © Getty Images / Monica Schipper / GA / The Hollywood Reporter

Певица взяла статуэтку за саундтрек What Was I Made For? к "Барби". Образ Билли, как она и привыкла, нарочито плохой. Мятая бесформенная юбка, огромный пиджак, который даже оверсайзом назвать сложно. А эта причёска! Такое произведение искусства мы ещё долго не забудем.

2. Селена Гомес на "Золотом глобусе"

Певица Селена Гомес и ужасный наряд на премии. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / Steve Granitz / FilmMagic

Возможно, красное платье Armani Privé на ком-то и может выглядеть удачно, но точно не на Селене. Помните, в одной из серий "Ну, погоди!" на пляже была такая свинка с целым набором бикини? Ничего не напоминает? Как только вы это заметите, "развидеть" данный шедевр дизайнерского искусства невозможно.

3. Неудачный образ Беллы Рамзи

Белла Рамзи на ковровой дорожке "Золотого глобуса". Фото © Getty Images / Steve Granitz / Kevin Mazur

Если предыдущие героини этого материала выглядели хоть как-то интересно, то Белла больше похожа на симса, которого только что рандомно сгенерировали. Безликое всё: от куртки до ботинок. Вряд ли кто-то из зрителей смог запомнить появление актрисы на красной дорожке.

4. Сара Снук

Некрасивый образ Сары Снук на "Золотом глобусе" – 2024. Фото © Getty Images / John Salangsang / Monica Schipper

Сара стала лучшей актрисой в драматическом сериале за роль в "Наследниках". А вот её образ на премии едва ли кто-то бы признал даже просто хорошим. Платье весьма интересное, но и носить его могут позволить разве что манекенщицы с идеальными пропорциями. Сара же в своём наряде выглядела крайне неудачно. Надеемся, она хотя бы чувствовала себя в нём уверенно… Но это тоже под вопросом.

5. Фантазия Баррино на "Золотом глобусе"

Топ-5 худших образов с "Золотого глобуса" — Фантазия Баррино. Фото © Getty Images / Steve Granitz / Amy Sussman

А вот к уверенности в себе Фантазии никаких вопросов нет. Да, её платье выглядит как проект ученицы модного кружка в Доме пионеров, ну и что! Язык тела решает — актриса планировала насладиться вечером, и она это сделала! Вот вам наглядный пример пословицы, что не одежда красит человека.