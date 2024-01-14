Проверьте кладовку: 4 советских фотоаппарата, которые сейчас можно продать за крупную сумму

У вас есть старые советские фотоаппараты, которые просто лежат в пыли? Узнайте, какие из них можно продать за кругленькую сумму. Не упускайте возможность заработать на старой технике, которой уже не пользуетесь. Кто-то может мечтать о ней и... заплатить.

"Зенит-7" — 100 000 рублей

За сколько можно продать "Зенит-7"? Фото © Shutterstock

Один из самых редких и ценных советских фотоаппаратов — "Зенит-7". Он был разработан на Красногорском механическом заводе в 1967 году и выпускался всего три года — с 1968 по 1971 год. Именно поэтому количество его экземпляров ограничено, что делает фотоаппарат таким ценным для коллекционеров. "Зенит-7" был попыткой советских инженеров проникнуть на мировой рынок фототехники, поэтому "начинка" качественная — и сегодня его цена может достигать 100 000 рублей.

"Зенит-14" — 75 000 рублей

Фотоаппараты СССР: "Зенит-14" — сколько стоит? Фото © Shutterstock

Ещё одна модель, которая может принести вам значительную сумму денег, — "Зенит-14". Этот однообъективный зеркальный малоформатный фотоаппарат выпускался в период с 1987 по 1990 год и был предназначен для широкого круга фотолюбителей. Цена на "Зенит-14" может достигать 75 000 рублей, что неудивительно, учитывая его редкость и востребованность среди коллекционеров.

Фотоаппарат "Салют" — 7000 – 15 000 рублей

Фотоаппараты СССР: "Салют" — цена. Фото © Shutterstock

Если у вас в кладовке завалялся фотоаппарат "Салют", вам тоже повезло. Эта модель начала своё существование в 1957 году на киевском заводе "Арсенал". Всего выпущено порядка 50 тысяч штук. "Салют" был создан по образцу шведского фотоаппарата Hasselblad 1600F и оказался востребован как в СССР, так и за его пределами. Сегодня цена на "Салют" колеблется от 7000 до 15 000 рублей, что делает его прекрасным вариантом для продажи.

"Зоркий-4" — 2500 – 30 000 рублей

Винтажная техника СССР: "Зоркий-4" — за сколько можно продать? Фото © Shutterstock

"Зоркий-4" — самый массовый фотоаппарат времён СССР. Он был выпущен в большом количестве и использовался многими людьми для запечатления моментов. Однако среди всех "Зорких-4" есть особые модели, выпущенные к пятидесятилетию Победы, которые могут стоить около 30 000 рублей. Если у вас есть одна из этих редких и ценных моделей в кладовке, то вы можете рассчитывать на хорошую прибыль от их продажи.