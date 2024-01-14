Проверьте кладовку: 4 советских фотоаппарата, которые сейчас можно продать за крупную сумму
Вы когда-нибудь задумывались, что старые фотоаппараты, забытые на антресолях, могут стоить целое состояние? Возможно, у вас где-то в шкафу тоже завалялись настоящие сокровища!
У вас есть старые советские фотоаппараты, которые просто лежат в пыли? Узнайте, какие из них можно продать за кругленькую сумму. Не упускайте возможность заработать на старой технике, которой уже не пользуетесь. Кто-то может мечтать о ней и... заплатить.
"Зенит-7" — 100 000 рублей
За сколько можно продать "Зенит-7"? Фото © Shutterstock
Один из самых редких и ценных советских фотоаппаратов — "Зенит-7". Он был разработан на Красногорском механическом заводе в 1967 году и выпускался всего три года — с 1968 по 1971 год. Именно поэтому количество его экземпляров ограничено, что делает фотоаппарат таким ценным для коллекционеров. "Зенит-7" был попыткой советских инженеров проникнуть на мировой рынок фототехники, поэтому "начинка" качественная — и сегодня его цена может достигать 100 000 рублей.
"Зенит-14" — 75 000 рублей
Фотоаппараты СССР: "Зенит-14" — сколько стоит? Фото © Shutterstock
Ещё одна модель, которая может принести вам значительную сумму денег, — "Зенит-14". Этот однообъективный зеркальный малоформатный фотоаппарат выпускался в период с 1987 по 1990 год и был предназначен для широкого круга фотолюбителей. Цена на "Зенит-14" может достигать 75 000 рублей, что неудивительно, учитывая его редкость и востребованность среди коллекционеров.
Фотоаппарат "Салют" — 7000 – 15 000 рублей
Фотоаппараты СССР: "Салют" — цена. Фото © Shutterstock
Если у вас в кладовке завалялся фотоаппарат "Салют", вам тоже повезло. Эта модель начала своё существование в 1957 году на киевском заводе "Арсенал". Всего выпущено порядка 50 тысяч штук. "Салют" был создан по образцу шведского фотоаппарата Hasselblad 1600F и оказался востребован как в СССР, так и за его пределами. Сегодня цена на "Салют" колеблется от 7000 до 15 000 рублей, что делает его прекрасным вариантом для продажи.
"Зоркий-4" — 2500 – 30 000 рублей
Винтажная техника СССР: "Зоркий-4" — за сколько можно продать? Фото © Shutterstock
"Зоркий-4" — самый массовый фотоаппарат времён СССР. Он был выпущен в большом количестве и использовался многими людьми для запечатления моментов. Однако среди всех "Зорких-4" есть особые модели, выпущенные к пятидесятилетию Победы, которые могут стоить около 30 000 рублей. Если у вас есть одна из этих редких и ценных моделей в кладовке, то вы можете рассчитывать на хорошую прибыль от их продажи.
Это всего лишь небольшая часть советских фотоаппаратов, которые могут стоить крупную сумму. Да и продать можно далеко не только фототехнику — Лайф уже писал, какое ещё "старьё" может принести вам неплохую прибыль.
ТАСС / Олег Сизов