"Вошёл в историю литературы": Писательница Арбатова рассказала об уникальном проекте Рубинштейна
Писательница Арбатова назвал поэта Рубинштейна талантливым и умным человеком
Поэт Лев Рубинштейн. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков
Поэт Лев Рубинштейн, который скончался 14 января, был очень умным, тонким и обаятельным человеком. Об этом рассказала писательница и драматург Мария Арбатова.
"Мы познакомились на знаменитом мероприятии. В Центральном доме работников искусства собирались поэты того времени, молодые звёзды, и были предъявлены две группы поэтов: концептуалисты и материалисты. Рубинштейн был среди ведущих концептуалистов, и дальше он шёл по этой дороге и стал одним из основателей концептуальной поэзии", — подчеркнула писательница в беседе с телеканалом "360".
Арбатова добавила, что была знакома с Рубинштейном очень много лет и периодически пересекалась с ним на мероприятиях. Писательница назвала поэта заметным, талантливым и образованным человеком. Также драматург напомнила, что Рубинштейн, ещё будучи библиотекарем, создал проект "стихи на библиотечных карточках". В настоящее время многие не понимают, что это такое, потому что в библиотеках уже нет таких карточек, но для того времени это было "очень ярко, смешно, необычно", подчеркнула Арбатова. Она добавила, что этот проект вошёл в историю литературы.
Напомним, 9 января Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Поэту сделали операцию, у него, в частности, диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Позднее появилось сообщение о смерти Рубинштейна, которое спустя некоторое время опровергла его дочь Мария. Однако 14 января она рассказала в соцсетях, что отец умер на 77-м году жизни.