"Вошёл в историю литературы": Писательница Арбатова рассказала об уникальном проекте Рубинштейна

"Мы познакомились на знаменитом мероприятии. В Центральном доме работников искусства собирались поэты того времени, молодые звёзды, и были предъявлены две группы поэтов: концептуалисты и материалисты. Рубинштейн был среди ведущих концептуалистов, и дальше он шёл по этой дороге и стал одним из основателей концептуальной поэзии", — подчеркнула писательница в беседе с телеканалом "360".

Арбатова добавила, что была знакома с Рубинштейном очень много лет и периодически пересекалась с ним на мероприятиях. Писательница назвала поэта заметным, талантливым и образованным человеком. Также драматург напомнила, что Рубинштейн, ещё будучи библиотекарем, создал проект "стихи на библиотечных карточках". В настоящее время многие не понимают, что это такое, потому что в библиотеках уже нет таких карточек, но для того времени это было "очень ярко, смешно, необычно", подчеркнула Арбатова. Она добавила, что этот проект вошёл в историю литературы.