Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни после серьёзного ДТП в Москве
Лев Рубинштейн. Обложка © Wikipedia / Natalia Senatorova
Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни после серьёзного ДТП, сообщила в социальных сетях его дочь Мария. Дата прощания с поэтом не уточняется.
"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — написала она.
Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. После окончания филфака МГГУ имени Шолохова в 1970-е совместно с художниками Ильёй Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым стал одним из основоположников столичного концептуализма.
Напомним, 9 января Льва Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Поэту сделали операцию, у него, в частности, диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Врачи изначально крайне скептически относились к возможности выживания Рубинштейна. Позднее появилось сообщение о его смерти, которое спустя некоторое время опровергла его дочь Мария.