Регион

Уведомления отключены

14 января, 08:09
3694

Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни после серьёзного ДТП в Москве

Лев Рубинштейн. Обложка © Wikipedia / Natalia Senatorova

Лев Рубинштейн. Обложка © Wikipedia / Natalia Senatorova

Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни после серьёзного ДТП, сообщила в социальных сетях его дочь Мария. Дата прощания с поэтом не уточняется.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — написала она.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. После окончания филфака МГГУ имени Шолохова в 1970-е совместно с художниками Ильёй Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым стал одним из основоположников столичного концептуализма.

Момент ДТП с поэтом Рубинштейном попал на видео
Момент ДТП с поэтом Рубинштейном попал на видео

Напомним, 9 января Льва Рубинштейна после ДТП госпитализировали в московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Поэту сделали операцию, у него, в частности, диагностировали сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Врачи изначально крайне скептически относились к возможности выживания Рубинштейна. Позднее появилось сообщение о его смерти, которое спустя некоторое время опровергла его дочь Мария.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Утраты
  • ДТП
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров