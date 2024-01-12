"Он борется там за жизнь": Дочь опровергла информацию о смерти Льва Рубинштейна
Дочь Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца
Лев Рубинштейн. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла новость о его смерти, которая распространяется в СМИ. Источник "Рен-ТВ" в больнице, где находится поэт, также подтвердил, что Рубинштейн жив.
"Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить", — сказала дочь поэта.
Напомним, поэта Рубинштейна после ДТП госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ему сделали операцию. У него выявили сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Сегодня стало известно, что врачи считают ничтожными шансы Рубинштейна выжить. Часом ранее появились сведения о том, что поэт умер.