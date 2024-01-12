"Слёзы разъедают глаза": Умер поэт Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн умер в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда попал в коме после страшного ДТП. Об этом сообщила у себя в соцсетях журналистка Виктория Ивлева.

"Не могу, слёзы разъедают глаза. Лёвушка, какой же ты был прекрасный", — написала она.