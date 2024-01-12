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12 января, 17:15

"Слёзы разъедают глаза": Умер поэт Лев Рубинштейн

Ивлева: Лев Рубинштейн умер в НИИ Склифосовского после серьёзного ДТП

Поэт Лев Рубинштейн. Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Поэт Лев Рубинштейн. Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Поэт Лев Рубинштейн умер в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда попал в коме после страшного ДТП. Об этом сообщила у себя в соцсетях журналистка Виктория Ивлева.

"Не могу, слёзы разъедают глаза. Лёвушка, какой же ты был прекрасный", — написала она.

Момент ДТП с поэтом Рубинштейном попал на видео
Момент ДТП с поэтом Рубинштейном попал на видео

Напомним, поэта Рубинштейна после ДТП госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ему сделали операцию. У него выявили сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Сегодня стало известно, что врачи считают ничтожными шансы Рубинштейна выжить.

Андрей Бражников
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