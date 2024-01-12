"Слёзы разъедают глаза": Умер поэт Лев Рубинштейн
Ивлева: Лев Рубинштейн умер в НИИ Склифосовского после серьёзного ДТП
Поэт Лев Рубинштейн. Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило
Поэт Лев Рубинштейн умер в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда попал в коме после страшного ДТП. Об этом сообщила у себя в соцсетях журналистка Виктория Ивлева.
"Не могу, слёзы разъедают глаза. Лёвушка, какой же ты был прекрасный", — написала она.
Напомним, поэта Рубинштейна после ДТП госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ему сделали операцию. У него выявили сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Сегодня стало известно, что врачи считают ничтожными шансы Рубинштейна выжить.