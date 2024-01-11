Шансы выжить минимальны: Врачи дали неутешительный прогноз по состоянию поэта Рубинштейна
SHOT: Шансы выжить у сбитого в Москве поэта Льва Рубинштейна минимальны
Поэт Лев Рубинштейн. Обложка © ТАСС / Коротаев Артём
У поэта Льва Рубинштейна практически нет шансов выжить после ДТП в Москве. У журналиста выявили сильную гематому головного мозга в острейшей стадии, раздробление таза, а также переломы скуловой и височной костей. Поэт дышит через трубку, тогда как его состояние усугубляет хроническая болезнь лёгких, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, Рубинштейну установили венозный катетер, через который в организм поэта поступают необходимые лекарства. Врачи считают, если журналист выживет, он останется инвалидом.
Согласно источникам канала, в отношении 63-летнего водителя, сбившего поэта на улице Образцова, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, поэта Рубинштейна после ДТП госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ему сделали операцию и погрузили в медикаментозную кому.