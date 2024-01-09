Момент ДТП с поэтом Рубинштейном попал на видео

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом наезда на 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. На кадрах видно, что Рубинштейн переходит дорогу по зебре, когда его сбивает автомобиль, не притормозивший перед переходом. По предварительным данным, за собственником машины за последние 12 месяцев числятся 19 эпизодов нарушений ПДД.

Момент ДТП с поэтом Львом Рубинштейном. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

"8 января на улице Образцова, в районе дома № 9, водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на 76-летнего Льва Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числятся 19 эпизодов нарушений ПДД", — говорится в сообщении Дептранса.