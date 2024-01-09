В Кремле призвали водителей к осторожности после ДТП с 66 машинами в Новгородской области
Песков: Причины ДТП на трассе М11 выясняют, водителям надо быть осторожными
Специалисты разбираются в причинах массового ДТП на трассе М11 "Нева", зимой при аномальных морозах и снегопадах водителям надо быть осторожными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 9 января.
Место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"
"Что стало причиной такой массовой аварии <…>, должны определять специалисты, чем они и занимаются. Зима и экстраординарный холод, и снегопады — собственно, это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны предпринимать особые меры предосторожности", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что какой-либо особенной реакции президента по этому вопросу не планируется. Экстренные службы на месте выполняют свою работу и делают это оперативно, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Как сообщал Лайф, 8 января на трассе М11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП. Как сегодня сообщили в ГИБДД, в нём участвовало 66 автомобилей. Погибло четыре человека, ещё 17 пострадало. Трое, в том числе ребёнок, госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сегодня утром стало известно, что на трассе восстановили движение.
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