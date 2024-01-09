В Кремле призвали водителей к осторожности после ДТП с 66 машинами в Новгородской области

Специалисты разбираются в причинах массового ДТП на трассе М11 "Нева", зимой при аномальных морозах и снегопадах водителям надо быть осторожными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 9 января.

Место массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

"Что стало причиной такой массовой аварии <…>, должны определять специалисты, чем они и занимаются. Зима и экстраординарный холод, и снегопады — собственно, это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны предпринимать особые меры предосторожности", — сказал представитель Кремля на брифинге.