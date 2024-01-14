Заявления о "болезни X", к которой будут готовиться участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, могут иметь экономические, а не научные мотивы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в дискуссии не будут участвовать мировые эксперты и учёные-эпидемиологи, занимающиеся оценкой рисков новых пандемий и готовности к ним. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после завершения пандемии ковида пытается продвинуть идею о реформе глобальной архитектуры здравоохранения, указывая на будущие угрозы.

"Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывают, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на ВЭФ", — добавили в Роспотребнадзоре.

Наша страна, указывается в сообщении, обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера.