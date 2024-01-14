CoViD-19 отдыхает: Учёные всего мира соберутся, чтобы обсудить смертоносную "болезнь X"

Одной из центральных целей предстоящего Всемирного экономического форума в Давосе станет обсуждение новой болезни, которая в десятки раз смертоноснее CoViD-19. Об этом говорится в анонсе на сайте ВЭФ.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" — гласит сообщение.

Форум стартует уже 15 января и продлится пять дней. Обсуждение недуга намечено на 17-е число. Участие в заседании примут ведущие специалисты в сфере здравоохранения, в том числе и директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.