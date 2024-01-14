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14 января, 03:38
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CoViD-19 отдыхает: Учёные всего мира соберутся, чтобы обсудить смертоносную "болезнь X"

Смертоносную "болезнь X" обсудят на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Одной из центральных целей предстоящего Всемирного экономического форума в Давосе станет обсуждение новой болезни, которая в десятки раз смертоноснее CoViD-19. Об этом говорится в анонсе на сайте ВЭФ.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" гласит сообщение.

Форум стартует уже 15 января и продлится пять дней. Обсуждение недуга намечено на 17-е число. Участие в заседании примут ведущие специалисты в сфере здравоохранения, в том числе и директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Между тем обороты вновь продолжает набирать и заболеваемость коронавирусом по всему миру, предупредила ВОЗ. Дабы не попасть в число заражённых, необходимо носить медицинскую маску, посоветовали в организации.

Обложка ©

Unsplash / National Cancer Institute

Илья Пушкарев
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