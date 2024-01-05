ВОЗ призвала снова прививаться и носить маски из-за всплеска заболеваемости CoViD-19

Во многих странах наблюдается рост числа респираторных заболеваний, включая коронавирус и грипп, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. В связи с этим он призвал всех снова надеть маски и вакцинироваться от CoViD-19 и гриппа.

"Число респираторных заболеваний, вызванных CoViD-19, гриппом и другими патогенами, растёт во многих странах в течение нескольких недель — и ожидается, что это продолжится после праздников", — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).