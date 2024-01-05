ВОЗ призвала снова прививаться и носить маски из-за всплеска заболеваемости CoViD-19
Глава ВОЗ Гебреисус призвал носить маски из‑за роста случаев коронавируса
Во многих странах наблюдается рост числа респираторных заболеваний, включая коронавирус и грипп, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. В связи с этим он призвал всех снова надеть маски и вакцинироваться от CoViD-19 и гриппа.
"Число респираторных заболеваний, вызванных CoViD-19, гриппом и другими патогенами, растёт во многих странах в течение нескольких недель — и ожидается, что это продолжится после праздников", — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).
Также Гебреисус призвал не пренебрегать тестами на ковид и обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо.
В конце декабря Лайф писал, что заболеваемость коронавирусом в мире выросла за месяц более чем на 50%. Между тем в России обстановку пока нельзя назвать критической: за неделю с 25 по 31 декабря 2023 года заболеваемость CoViD-19 у нас, наоборот, снизилась почти на 30%.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV