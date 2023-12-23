Заболеваемость коронавирусом в мире выросла более чем на 50%

В мире значительно выросло число случаев заболеваемость CoViD-19. Как следует из информации, предоставленной в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ, этот показатель увеличился более чем на 50% за последние 28 дней.

В документе говорится, что за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что в сравнении с предыдущим периодом выше на 52%. Смертность в то же время показала отрицательный рост — в этом месяце от коронавируса умерли три тысячи человек, что на 8% меньше, чем ранее.

Стоит отметить, что в России заболеваемость ковидом за неделю сократилась на 11,5% по состоянию на 19 декабря. Такие данные предоставили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Там же рассказали, что по этой причине было госпитализировано на 7,9% ниже россиян в сравнении с предыдущей неделей.