В России зарегистрировали обновлённую вакцину "Спутник лайт"

Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало обновлённую вакцину "Спутник лайт". Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновлённым антигенным составом", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится государственный контроль качества обновлённой вакцины. Первая серия препарата поступит в регионы страны после регистрации.

В Минздраве добавили, что препарат уже прошёл все необходимые клинические испытания. Вакцина показала "благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов".