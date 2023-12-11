В России зарегистрировали обновлённую вакцину "Спутник лайт"
Минздрав зарегистрировал обновлённый "Спутник лайт" для профилактики CoViD-19
Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало обновлённую вакцину "Спутник лайт". Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновлённым антигенным составом", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится государственный контроль качества обновлённой вакцины. Первая серия препарата поступит в регионы страны после регистрации.
В Минздраве добавили, что препарат уже прошёл все необходимые клинические испытания. Вакцина показала "благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов".
Ранее Лайф писал, что Министерство здравоохранения РФ одобрило изменение состава вакцины против ковида "Спутник лайт". Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что изменения внесены в инструкцию.
Донат Сорокин / ТАСС