В Минздраве одобрили изменение вакцины "Спутник лайт"

Министерство здравоохранения РФ одобрило изменение состава вакцины против ковида "Спутник лайт". Об этом заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав всё согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник [11 декабря] с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Это должно занять полтора-два часа", — отметил он в беседе с РИА "Новости".