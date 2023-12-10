В Минздраве одобрили изменение вакцины "Спутник лайт"
Гинцбург: Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник лайт"
Министерство здравоохранения РФ одобрило изменение состава вакцины против ковида "Спутник лайт". Об этом заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Минздрав всё согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник [11 декабря] с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Это должно занять полтора-два часа", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Гинцбург добавил, что после этого в электронную систему учёта будут включены все 135 тысяч доз вакцины и их постепенно начнут отправлять в регионы. По его словам, это произойдёт во второй половине дня понедельника, 11 декабря, или во вторник, 12 декабря.
Ранее Лайф писал, что эффективность нового "Спутника лайт" против актуальных штаммов близка к 100%. Между тем в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что ситуация несёт дополнительные риски.
ТАСС / Александр Демьянчук