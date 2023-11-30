У переболевших ковидом нашли тревожные изменения в левом полушарии мозга

Российские учёные с помощью нейросетей провели анализ активности головного мозга пациентов, которые переболели CoViD-19, и выяснили, что вирус сказывается на работе левого полушария, которое отвечает на речевые функции. Из-за этого переболевшим становилось сложно подбирать слова, а также возникали и другие дефекты речи. Результаты исследований опубликовала газета "Известия".

"Паттерны мозговой активности людей, переболевших ковидом, — снижение низких частот ЭЭГ, подавление альфа-ритма — могут быть признаком тревожных и депрессивных состояний", — рассказала руководитель НПЦ "Виртуальная клиника" Московского института психоанализа и клинический психолог Ольга Валаева.

Она отметила, что до 10% больных нейроковидом (так называют коронавирусную инфекцию, поразившую нервную систему) на протяжении более чем трёх месяцев сохраняют разного рода патологии речевых и когнитивных функций, в частности внимания и памяти. Специалисты считают, что в таких случаях могут оказаться полезны методы психотерапии, которые позволяют справляться с тревожными и депрессивными состояниями, имеющими устойчивый характер в течение долгого срока.

Полученную в ходе исследований информацию можно будет применять для создания новых методов реабилитации для переболевших коронавирусом, считают авторы научной работы. Одной из наиболее вероятных причин последствий, влияющих на речь, они считают воспаление в мозге, вызывающее нарушения в его кровоснабжении и питании.